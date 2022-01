Résumé et objectifs d’Alavés

01/09/2022

Le à 20:48 CET

Fans d’Isaac

Alavés et Athletic ont signé dessiner dans un derby pluvieux et les rares occasions où ils se sont vus sur la pelouse de Mendizorroza. En fait, on pouvait pratiquement en compter un par équipe : celui de Rubén Duarte pour les locaux, et la passe de la mort de Raúl Garcia qui ni Dani García ni Nico Williams n’ont terminé.

AILE

ATH

Alaves

Pacheco, Aguirregabiria, Lejeune, Miazga, Duarte, Jason (Escalante, 41′), Manu García, Toni Moya, Rioja (Méndez, 65′), Miguel de la Fuente (Pellistri, 85′), Joselu.

Sportif

Unai Simón, de Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga, Berenguer (Serrano, 83′), Dani García (Vesga, 83′), Vencedor (Zarraga, 4′), Muniain, Sancet (Raúl García, 60′), Iñaki Williams (Nico Williams, 60′).

Arbitre

Jaime Latre. TA : Lejeune (26′), Rubén Duarte (61′).

Stade

Mendizorroza. 14.103 ESP.

Les deux équipes sont entrées dans le match très intensément, comme elles l’ont été pendant les quatre-vingt-dix minutes, conscientes que l’intégration pouvait être une trop grosse dalle. Athlétique, avec plus de possession dans la première mi-temps, il a cherché à tourner d’un côté à l’autre le grand bloc travaillé construit par Mendilibar, mais sans la profondeur nécessaire pour attaquer le but de Pacheco.

Il a fallu une demi-heure pour le premières approches avec un réel danger. Le premier, pour les locaux, avec un Coup de tête de Miguel de la Fuente, après un bon service de Jason, qui n’a pas trouvé de but. La réponse, un ballon profond de Muniain, le plus dangereux de Bilbao, qui Iñaki Williams a tiré violemment sur le côté du réseau.

Après la pause, les deux équipes ont profité le plus clairement pour prendre les points, mais aucun d’eux n’a pu ouvrir l’e-mail. Surtout méridien était celui des Bleu et Blanc, avec un ballon volé par Rubén Duarte que le même arrière gauche a envoyé, de gelée de pétrole précieuse et après un brillant détour par Unai Simón, à la barre transversale.

Athletic s’est progressivement amélioré et est redevenu le propriétaire et le seigneur du match. Ceux de Marcelino ont eu leur occasion la plus claire dans un grande action personnelle de Muniain. Le ’10’ dépassait ses rivaux, a ouvert le groupe pour Raúl García au moment précis, et le Navarrais a franchi une passe de mort que Dani García et Nico Williams ils étaient à quelques centimètres de la finition dans la bouche du but.

Dans la dernière ligne droite, ni Alavés ni Athletic ne se sont à nouveau approchés avec un réel danger au cadre rival, avec ce qu’ils considéraient comme bon le point qu’ils ont travaillé pendant les minutes précédentes.