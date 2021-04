Résumé et objectifs d’Alavés

21/04/2021

À 23:44 CEST

Roger Payró

Qui l’a vu et qui le voit chez Alavés. D’avoir presque un pied en deuxième à ajouter sept des neuf derniers points possibles et à quitter la relégation avec l’intention de ne pas y retomber. La différence est Javi calleja. Le technicien ne veut pas que quiconque aigri son conte de fées et pour l’instant il continue d’ajouter des unités au casier de boue dans le besoin. Ni lui Villarreal, l’une des équipes les plus en forme, a pu battre l’entraîneur le jour de leurs retrouvailles (2-1).

AILE

VIL

Alaves

Pacheco; Ximo, Laguardia, Lejeune, Aguirregabiria; Jota (Pellistri, 79 ‘), Battaglia, Pina, Rioja (Pere Pons, 58’); Joselu (Deyverson, 90 ‘) et Lucas Pérez (Édgar, 59’).

Villarreal

Rulli; Gaspar (Rubén Peña, 84 ‘), Albiol, Funes Mori, Pedraza; Chukwueze (Moi Gómez, 70 ‘), Capoue (Fer Niño, 84’), Parejo (Coquelin, 70 ‘), Trigueros; Gerard Moreno et Alcácer (Yéremi, 84 ‘).

Buts

1-0 M. 14 Joselu. 1-1 M. 50 Alcacer. 2-1 M. 80 Edgar.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrique). TA: Edgar (74 ‘) / Pedraza (63’).

Incidents

Mendizorroza. Derrière des portes closes.

Les habitants de Castellón savent comment Calleja, un technicien professionnel de Villarreal, les dépense. La garde a sorti sous des bâtons une tête de Chukwueze à 40 secondes mais la première fois était albiazul. Rulli a évité jusqu’à deux fois les tentatives de Joselu mais rien ne pouvait faire pour le troisième. Iota ne pouvait pas profiter du grand centre de Rioja bien que son mauvais tir ait été transformé en assistance par l’ancien joueur de Newcastle en se jetant sur le marbre.

Le but a poussé les Vitoriens à prendre du recul et là, la peinture d’Unai Emery a grandi. Il a repris le ballon, Pedraza a commencé à gagner en présence à gauche et dans ce contexte Pacheco a tenu Alavés. Deux belles interventions du but à Alcácer et Gerard ont maintenu leur équipe en tête jusqu’à la pause.

Tout a changé au début du redémarrage lorsque les deux pointes jaunes se sont rencontrées. Gérard l’a parfaitement filtré et malgré le fait que Laguardia a réussi à couper la direction du cuir Alcacer il sentit le sang et fusilla devant les collines de Pacheco. L’attaquant du Torrent lui-même a fait son retour mais a de nouveau trouvé un gardien inspiré.

Le parti est entré dans une phase d’armistice que les deux semblaient signer. C’était un point qui les a rapprochés de leurs objectifs respectifs. mais Joselu s’est rebellé. Il s’est débarrassé de Funes Mori à l’extrême droite et son centre l’a troué Edgar, qui était sorti pour se rafraîchir et a dépeint Mario Gaspar. Villarreal avait pratiquement un quart d’heure pour gratter une égalité qui ne s’est jamais terminée.