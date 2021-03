Résumé et objectifs d’Alavés

13/03/2021 On à 17:09 CET

Bien plus que trois points en jeu. Deux équipes en manque de points ont été mesurées à Mendizorroza. Deux rivaux directs dans la lutte pour quitter la zone de relégation. Alavés et Cadix ils sont arrivés avec des urgences et finalement la procédure a été décidée au moyen de deux pénalités qui représentaient un point pour chacune. Un point qui en sait peu pour les locaux qui restent dans la zone rouge. Un point d’or pour les visiteurs qui grimpent progressivement vers le quartier calme sans avoir obtenu de bons résultats. Sensations inégales à Vitoria, quand la fin de la ligue se rapproche de plus en plus. AILE GOUJAT Alaves Pacheco; Martín, Lejeune, Laguardia, Duarte; Pellistri (Pons, 85 ‘), Manu García, Pina, Rioja (Lucas, 65’); Édgar Méndez (Cordoue, 79 ‘), Joselu. Cadix Ledesma; Fali, Cala, Marcos Mauro (Salvi, 5 ‘), Espino; Jonsson, José Mari, Álex Fernández, Perea; Neveu (Saponjic, 83 ‘), Negredo (Malbasic, 83’). Buts 1-0 M.36 Joselu, sur penalty. 1-1 M.84 Álex Fernández, d’un penalty. Arbitre Díaz de Mera Escuderos (Castillan-La Mancha). TA: Pina (70 ‘), Manu García (2A, 81’) / Salvi (34 ‘), Fali (74’) et Malbasic (92 ‘) Stade Mendizorroza. Porte fermée. Le choc a commencé avec la blessure de l’Argentin Marcos Mauro Cinq minutes après le début d’un match dans lequel Alavés a tenté de porter le poids et l’initiative devant les besoins de l’équipe locale. Alvaro Cervera il a été contraint de déplacer sa carte avec ce revers et pendant ce temps Alavés a donné le premier avertissement avec un centre de la gauche par Ruben Duarte qui s’est écrasé dans le bâton après une autorisation du cadista José Mari. Alvaro Negredo c’était le phare qui tentait d’éclairer chaque attaque de Cadix. Toutes les attaques sont passées par l’attaquant, qui tentait de réparer la défense de Vitorian, qui avait néanmoins peu de travail dans les premières minutes car il n’y avait pratiquement pas d’occasions dans les deux domaines. Aucun des deux ne voulait se tromper derrière et ne voulait pas risquer une première demi-heure de score et avec les joueurs sans perdre leur place. En fait, tout semblait pouvoir changer si quelqu’un faisait une erreur de concentration et cela était sur le point de se produire avec une sortie de Jeremías Ledesma, qui n’a pas attrapé une balle lâche et était sur le point d’en profiter. Joselu Mato. Le prix pour l’insistance albiazul a eu lieu à la 36e minute, avec un penalty commis par Salvi Sánchez qui a touché le ballon avec sa main à l’intérieur de la surface, après un bon contrôle par Luis Rioja, qui a transformé Joselu Mato pour dépasser un Deportivo Alavés dans le besoin. Après le but, Cadix s’est étiré et le jeu s’est ouvert. Les deux prétendants ont eu plus d’arrivées, mais le 1-0 n’a pas bougé jusqu’à la pause. Alavés a donné le premier avertissement dans la reprise et a maintenu la concentration défensive, nécessaire pour déconnecter un Cadix qui est resté aussi plat qu’en première mi-temps et a trouvé une équipe locale qui a tenté d’abaisser les révolutions au jeu. Il n’y avait guère d’occasions dans la seconde moitié, mais encore une fois une pénalité, qui a provoqué l’expulsion de det Manu GarcíPour un double avertissement, il a donné à Cadix l’occasion de faire correspondre un match qui avait une couleur albiazul. Alex Fernandez Il avait raison dès onze mètres et les gens de Cadix ont même pu prendre de l’avance dans la dernière ligne droite.

Navigation de l’article

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.