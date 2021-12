Résumé et objectifs d’Albacete

16/12/2021 à 23h40 CET

Un but solitaire d’Andone en première mi-temps a donné la passe au troisième tour de la Copa del Rey à un Cadix qui était inférieur en jeu à un Albacete qu’il dominait mais manquait de mordant au niveau offensif et qu’il était à terre lors de la défaite 0-1.

ALB

GOUJAT

Albacete

Rosic, Eric Montes, Djetei, Boyomo, Llinares, Arasa (Rubén Martínez, min.74), Pau Resta (Johannesson, min.46), Del Pozo (Jeisson Martínez, min.79), Nando, Fran Álvarez (Fuster, min. .46) et Emiliano Gómez (Jordi Sánchez, min.62).

Cadix

David Gil, Raúl Parra (Pacha Espino, min.77, Haroyan, Chust, Akapo, Álvaro Jiménez, Fali, Martín Calderón (Marcos Mauro, min.72), Perea (Chapela, min.72), Andone (Neveu, min. 81) et Negredo (Osmajic, min.72).

Arbitre

Sánchez Martínez (Murcien). TA : Linares (1′), Arasa (70′), Jordi Sánchez (90′), Ruben Martínez (90′) / Fali (41′). TR : Rosic (90′).

Incidents

Match correspondant au deuxième tour de la Copa del Rey joué au stade Carlos Belmonte devant 4.116 spectateurs.

A l’aube du premier acte, une boîte blanche a été présentée faisant semblant d’avoir plus le ballon et qui a bientôt eu une belle occasion dans les bottes d’Arasa, qui Il s’est tenu devant David Gil pour le vaincre mais pas pour marquer, parce que son tir bas a percuté le poteau du but de Cadix.

Cependant, un corner lancé par Martín Calderón à la dix-neuvième minute a permis Andone s’élève au-dessus des centres blancs pour connecter un en-tête précis que, après avoir touché le bois, il est entré dans le but défendu par Rosic et a avancé à un Cadix sans précédent jusqu’à ce moment.

Quatre minutes plus tard, un ballon dans le dos de la défense d’Albacete a servi à l’ancien international Negredo piquera le ballon au-dessus du but local dans une action que Djetei a détruite, dégageant le ballon dans la petite surface alors que le deuxième but andalou se préparait.

Le but de Cadista dans sa première approche cela a trop affecté une équipe locale que, bien qu’il dominait la possession, il lui était difficile d’approfondir devant la force défensive exposée du groupe dirigé par lvaro Cervera.

Et dans le dernier jeu de la première mi-temps est venu un nouveau but d’Andone dans un coup franc, bien que cette fois il ne soit pas monté sur le tableau d’affichage car il a été annulé par l’arbitre Sánchez Martínez à la demande de son juge de ligne.

L’entraîneur local, Rubén De la Barrera a remplacé Fran Álvarez et Pau Resta de Fuster et Johannesson après la pause à la recherche de plus de profondeur dans les tâches offensives, bien que l’équipe jaune ait commencé la seconde mi-temps sans perdre de points défensifs.

Les attaques avaient une marque blanche contre un Cadix excessivement détendu avec son avantage minimal, mais les entrées de Nando ou d’Arasa ne se sont pas terminées par des passes précises dans la zone opposée.

Jordi Sánchez a eu une bonne occasion dans la dernière ligne droite de l’affrontement (min.83), qui est sorti -bien qu’annulé par un hors-jeu douteux- ainsi que Sobrino, après une contre-attaque au cours de laquelle Osmajic a mis un ballon au cœur de la surface plus petit que l’attaquant.

Le public de Carlos Belmonte exaspéré dans les dernières minutes pour une courte prolongation (trois minutes) et pour un transfert de règlement à la 92e minute que l’arbitre murcien Sánchez Martínez a déterminé comme légal.

En fin de compte, avec une colère retentissante des supporters locaux envers l’arbitre du concours, un match du deuxième tour de la Copa del Rey s’est terminé au cours duquel Cadix, avec un minimum d’effort, il enchaîne grâce au but d’Andone dans les quarante-cinq premières minutes.