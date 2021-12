Résumé et objectifs d’Alcoyano

14/12/2021

Le 15/12/2021 à 00:52 CET

Adrià Léon

El Collao était juge et témoin d’une grande soirée de Copa del Rey. Alcoyano a mis Levante dans les cordes à d’innombrables reprises et, bien qu’ils aient souffert pour le tenir 3-3 avec un homme de moins en prolongation, ils ont réussi à forcer les pénalités. C’est alors qu’il est apparu José Juan, celui qui était déjà un héros à lui l’an dernier contre le Real Madrid, qui, à 42 ans, a arrêté deux lancers et renvoyé les Granotas chez eux.

ACY

LEV

Alcoyano

José Juan ; Carbonell (Escudero, 73′), Blanco, Primi (Raúl, 72′), Castellano; Javi García (Ángel, 64′), Juanan (Miranda, 64′), Imanol, Javi Antón; Mourad et Dani Vega (Toni, 85′).

j’ai soulevé

Aitor Fernández; Franquesa, Róber Pier, Duarte, Coca (Miramón, 67 ‘); Vukcevic (Melero, 56′), Pepelu, Álex Blesa (Bardhi, 56′) ; Dani Gómez (Roger Martí, 81′), Soldat et Cantero (Morales, 56’).

Buts

1-0 M. 5 Mourad. 1-1 M. 23 Dani Gómez. 2-1 M. 44 Mourad. 3-1 M. 55 Carlos Blanco. 3-2 M. 61 Soldat. 3-3 M. 68 Dani Gómez.

Arbitre

Figueroa Vázquez (c. andalou). TA : Primi (19′) Castellano (49′), Raúl (99′), Toni (117′) / Vukcevic (53′), Soldado (97′) et Roger Martí (106′). TR : Ange (83′).

Incidents

Rencontre jouée à El Collao devant 3 800 spectateurs.

Il l’a eu dès le début l’Alcoyano. Débordez sur l’aile droite et repassez au cœur de la zone qui se dégage, presque par intuition, Aitor Fernandez avec une belle intervention. Cela n’a pas semblé suffisant au but du Gipuzkoan, qui a de nouveau bloqué le rebond, bien plus franc, pour envoyer un corner. Mais la réalité est que ce sont les habitants d’Alcoy qui le siège n’a pas suffi et dans le même service promu par Aitor, ils sont allés de l’avant sur le tableau de bord avec un coup de Mourad au poste éloigné

Ce qui manquait à Levante, qui en avait assez de ne pas en rajouter au stade RCDE malgré trois buts transformés, que de devoir relever un résultat défavorable face à une équipe de la 1ère RFEF. Cela lui a coûté, en fait, contre un Alcoyano avec beaucoup d’étincelle. Mais si les grandes équipes peuvent se vanter de quelque chose dans la compétition KO, est d’avoir beaucoup de facilité plus grand à marquer. La preuve en était 1-1 : Jetée de Rober mettre un ballon à l’intérieur de la zone et Dani Gomez Il met sa tête pour désactiver le départ de José Juan.

Le Deportivo a bien réagi, forçant, par l’intermédiaire de Dani Vega, Aitor Fernández à montrer ses meilleurs vols. Et le duel a été si ouvert que les habitants d’Alicante ont de nouveau mis un ballon aérien dans le cœur de la petite fille pour Mourad, qui a capitalisé, encore une fois, la morale de leur propre avec la tête.

Après la reprise, il a secoué Levante, mais condamné -ou du moins semblait-il- l’Alcoyano ; c’est comme ça que le football est. Et il l’a fait avec classe. Il le voulait comme ça Carlos Blanco, qui a frappé directement le poteau d’Aitor Fernández, une faute que l’équipe a trouvée, au moins. Ce à quoi les habitants ne s’attendaient pas, c’est qu’un décalage à l’arrière permettrait Soldat affronter José Juan en tête-à-tête. Et Roberto ne peut pas recevoir un bonbon comme ça.

Le 3-2 de Soldado a réveillé à nouveau le Levante, qui avec les changements, cette fois très débutants, il a tourné. Le 3-3 n’a pas tardé à arriver, avec un centre au second poteau de Moral qu’il a terminé, pour la deuxième fois en bas des collants, Dany Gomez. Et si la cravate d’Alcoyano était déjà tordue, l’expulsion d’Ángel López après une faute grave sur Roger Martí, cela finirait par le compliquer complètement. Le dernier dix du match aurait pu faire pencher la balance du côté des visiteurs, mais la Coupe voulait donner une autre chance à Alcoy, qui s’est jeté sur l’arbitre lorsque Róber Pier a planté ses crampons dans le dos d’un joueur d’Alicante. Figueroa Vázquez ne l’a pas vu et a signalé la fin du match, pas le match nul.

L’extension a commencé avec beaucoup de force locale. D’abord pour être sur le point de dépasser Aitor Fernández à la sortie d’un virage et, plus tard, pour être resté très près de forcer le deuxième jaune à Soldado, qui pourrait bien le mériter. Mais le tableau de bord, étonnamment, n’a pas bougé et Levante a dû recourir aux pénalités pour surmonter à un Alcoyano qui se promenait le moral, à maintes reprises.