Résumé et objectifs d’Almeria

01/06/2022 à 22:32 CET

.

Raúl Guti, avec un but à la 84e minute, a complété le retour d’Elche à Almería et il a classé l’équipe de Francisco aux huitièmes de finale de la Copa del Rey, après une première mi-temps dominée par les Almerias et au cours de laquelle les Elchenois ont profité de leurs arrivées dans la région.

ALM

ELC

Almería

Makaridze (Fernando, 54′) ; Juanjo Nieto, Aitor Buñuel (Chumi, 71′), Babic, Iván Martos, lex Centelles; De la Hoz (Samú Costa, 60′), Javi Robles; Gilbert, Appiah et Ramazani (Dyego Sousa, 60′) (Álex Pozo, 71′).

Elche

Werner ; Barragán, Roco (Gonzalo Verdú, 46 ‘), Diego González, Josema; Iván Marcone (Gumbau, 65′), Raúl Guti, Josan (Tete Morente, 87′), Piatti (Fidel, 76′), Pastore (Benedetto, 65’); et le Père Milla.

Buts

1-0 M.42 Ramazani. 1-1 M. 52 Piatti. 1-2 M. 84 Raul Guti.

Arbitre

Hernández Hernández (Canaries). AS : Javi Robles (56′), Dyego Sousa (65′), Appiah (66′), Samú Costa (68′), Álex Centelles (83′) / Barragán (49′), Diego González (64′), Gonzalo Verdú (66′), Pere Milla (68′) et Josema (90′).

Incidents

Stade des Jeux Méditerranéens. 7 086 spectateurs.

Almería a présenté une défense de cinq, avec deux voies longue distance. Les deux ont joué à la première occasion du match, Juanjo Nieto centre de la droite au deuxième poteau et Álex Centelles finition du bois. Almería a de nouveau touché le but à la 19e minute, sur un corner que Babic a terminé au deuxième poteau, bien que Pere Milla ait réussi à dégager la tête du Serbe.

Des deux équipes, celui qui a le plus insisté pour chercher le but opposé était Almería. En quelques minutes, Aitor Buñuel tentait sa chance de l’extérieur de la surface, Ramazani tentait un coup franc direct, Appiah pardonnait à Werner, Ramazani ne parvenait pas à terminer un ballon venu du gauche et un autre tir d’Álex Centelles touchait le poteau.

Tant d’insistance a eu sa récompense pour l’Almeria à 42 minutes. Ramazani et Juanjo Nieto ont fait un jeu entrant du côté droit qui s’est terminé par le Belge envoyant le ballon au fond des filets d’un tir du pied gauche.

Elche a réagi après avoir traversé les vestiaires. Josan a trouvé Piatti en profondeur et l’Argentin, avec un passé rojiblanco, a battu Makaridze pour faire l’égalité. Le gardien géorgien, avec des problèmes physiques depuis la fin de la première mi-temps, n’a pas pu continuer sur le terrain après cette action.

Dyego Sousa ne pouvait pas non plus continuer, alors qu’il n’était sur le terrain des Jeux méditerranéens que depuis quelques minutes, en ressentant un certain malaise. À ce moment-là, le match s’était échauffé, l’arbitre ayant retiré jusqu’à huit cartons jaunes en 25 minutes.

Un tir de Benedetto qui a rebondi sur un défenseur rojiblanco a été empoisonné et a pu dépasser Elche. Celui qui l’a réalisé était Raúl Guti, surprenant la défense rojiblanca, après un coup franc, complétant la remontée d’Elche.