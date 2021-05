Résumé et objectifs d’Arsenal

05/09/2021

Le 05/10/2021 à 00:06 CEST

Roger Payró

Il y a peu de choses à se battre pour Arsenal dans cette dernière partie de la saison au-delà de l’honneur. Les hommes de Mikel Arteta essaieront de finir le plus haut possible dans le tableau -Pour celui de la compensation économique- et ne manquez pas de voir si la cloche sonne et joue à nouveau en Europe. La Ligue de la Conférence serait la voie la plus viable. Précisément à partir du KO européen contre Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa, l’équipe s’est reconstruite au prix de la relégation au championnat à West Brom (3-1).

ARS

WBA

Arsenal

Enregistrer; Chambres, Holding, Gabriel, Saka; Ceballos (Thomas, 76 ‘), Elneny; Willian, Smith Rowe (Tierney, 63 ‘), Pépé; et Martinelli (Lacazette, 60 ‘).

Brom ouest

Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Towsend; Yokuslu; Phillips, Matheus Pereira, Gallagher, Robinson (Diangana, 68 ‘); et Diagne (Robson-Kanu, 56 ‘).

Buts

1-0 M. 29 Smith Rowe. 2-0 M. 35 Pépé. 2-1 M. 67 Matheus Pereira. 3-1 M. 90 Willian.

Arbitre

Peter Bankes. TA: Ceballos (70 ‘) / Robson-Kanu (61’), Gallagher (76 ‘).

Incidents

Emirates Stadium. Derrière des portes closes.

La descente du tableau de Sam Allardyce était déjà virtuelle. Cependant, aujourd’hui, ils sont tombés d’une manière plus que digne. Matheus Pereira, son meilleur footballeur, a touché le but peu avant le quart d’heure contre Arsenal au trantran. La différence de qualité individuelle, oui, est épouvantable et avec quelques flashs, les «artilleurs» mettent le duel sur les rails.

Le premier était Saka, qui a dynamisé une pièce de théâtre à gauche qui a culminé Smith Rowe au coeur du quartier. Et six minutes plus tard, il a marqué Pépé avec un coup de fouet du coin opposé de la zone qui a doublé le loyer. Saka a eu le 3-0 juste avant d’aller aux vestiaires.

Il n’a pas fini de clôturer le match et les «baggies» ont pris vie petit à petit. Le grand objectif de Matheus Pereira, qui a été parcouru plusieurs mètres avant de définir une croix de l’extérieur de la zone, leur a donné une bouffée d’air frais. Sa poussée n’a pas été récompensée et Willian, avec un coup franc exécuté sur la place, a fini par sceller le billet de West Brom pour le championnat.