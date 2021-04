Résumé et objectifs d’Arsenal

04/03/2021 à 23:06 CEST

Quand personne ne leur a donné un peso, Jurgen Klopp a cru. Et la chance cette fois a souri à l’Allemand. Son Liverpool a réussi à se secouer à Londres et à battre l’Arsenal de Mikel Arteta 0-3, se remettant d’une mauvaise séquence en Premier et arrivant ainsi avec un très bon visage au duel des Champions contre le Real Madrid ce mardi.

ARS

LIV

Arsenal

Enregistrer; Chambres, Holding (Elneny, 58 ‘), Gabriel, Tierney (Cédirc, 45’); Thomas, Ceballos; Pépé, Odegaard, Aubameyang (Martinelli, 77 ‘); Lacazette.

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (Williams, 84 ‘), Robertson (Jota, 61’); Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Firmino (Wijnaldum, 78 ‘), Mané.

Buts

0-1 M. 64 Jack. 0-2 M. 68 Salah. 0-3 M. 82 Jack.

Arbitre

Stuart Atwell. TA: Gabriel (90 ‘) / Jota (73’).

Incidents

Journée 30. Emirates Stadium. Porte fermée.

Avec une première partie plus consacrée à la destruction, les vraies différences ont été observées dans la seconde partie en ce qui concerne les changements. Arteta a admis Elneny via Ceballos, cherchant une protection défensive. Klopp a montré une autre intention, entrant Diogo Jota du côté Robertson. Et ainsi cela s’est reflété.

À peine trois minutes après être entrés dans les « rouges », ils chantaient déjà le premier, précisément l’œuvre des Portugais qui dirigeaient un solo centre comme avec la main Alexander-Arnold.

Avec l’avantage, Liverpool n’a pas arrêté son siège, profitant d’un Arsenal battu. C’est ainsi Salah a fait une grande pièce et, de la droite, a défini avant le départ stérile de Leno, qui verrait son but retomber quelques minutes plus tard, toute la faute du Diogo Jota doublet qui a condamné la finale 0-3.