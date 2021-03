Résumé et objectifs d’Arsenal

14/03/2021 Activé à 20:56 CET

Alex Carazo

Mérite victoire Arsenal dans le derby historique de Londres contre un Tottenham qu’il est passé de plus en moins et qui a été pénalisé par une erreur de Davinson Sanchez. Le Colombien a commis une peine sur Lacazette dans une erreur de calcul après un tir raté par le «tireur» avant et le Français a marqué le but de la victoire à onze mètres. «Freiner» à la récupération des «Spurs», qui sont toujours pleinement impliqués dans la lutte pour les places des Champions.

ARS TOT Arsenal Enregistrer; Soares, Luiz, Gabriel, Tierney; Thomas, Xhaka; Saka (Pépé, 46 ‘), Odegaard, Smith Rowe (Willian, 77’); Lacazette (Elneny, 88 ‘). Tottenham Lloris; Doherty, Sánchez, Alderweireld, Reguilón; Hojbjerg, Ndombele (Alli, 62 ‘); Bale (Sissoko, 57 ‘), Lucas, Son (Lamela, 19’); Kane. Buts 0-1 M.33 Lamelle. 1-1 M.44 Odegaard. 2-1 M.64 Lacazette (p). Arbitre Michael Oliver. TA: Xhaka (82 ‘) / Reguilón (40’), Sánchez (63 ‘), Lamela (69’, 76 ‘). Incidents Emirates Stadium (porte fermée).

Le match nous a sans aucun doute laissé l’un des meilleurs buts de 2021. Et nous ne sommes qu’en mars. Lamelle, qui est venu remplacer le Fils blessé dans la première moitié, a dessiné une œuvre d’art digne de mémoire. L’Argentin, assidu de génie mais avec l’irrégularité comme marque personnelle, a terminé rabona à l’intérieur de la zone directement à la base du poteau gauche de Enregistrer. Aussi imprévu qu’imparable pour le gardien allemand. Spectaculaire.

Lamelle Il était déterminé à être le protagoniste de la réunion et il a fini par la ratifier dans la deuxième partie. Après le retour d’Arsenal avec un but de Odegaard au bord de la pause et la pénalité de Lacazette, le milieu de terrain argentin a vu deux cartons jaunes pratiquement de suite et a été expulsé. Là finit les espoirs d’un retour d’un Tottenham qui l’avait dans les bottes de Kane, mais le but anglais a été refusé.

En fin de compte, triomphe de Arsenal de Arteta confirmant son amélioration et la grande semaine après la victoire en Ligue Europa. De leur côté, ceux de Mourinho Ils ont complètement arrêté leur retour en Ligue des champions dans un match triste avec peu de football mais auraient pu au moins réaliser un match nul.