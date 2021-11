Résumé et objectifs d’Athletic

11/05/2021 à 23:02 CET

Si vous voulez briser une séquence de matchs sans gagner en Liga, que ce soit avec style. Cadix a choisi San Mamés comme étape pour terminer sept matchs sans voir trois points, juste le jour où l’Athletic a célébré ses 200 matchs sur le terrain rénové. Un but de Salvi a suffi à faire sortir le butin de Bilbao, battant au minimum l’équipe rojiblanco.

ATH

GOUJAT

Sportif

Simon; Lekue, Núñez, Yeray, Balenziaga ; Berenguer (N. Williams, 46′), Vesga (García, 58′), D. García, Muniain (Serrano, 76′); I. Williams, Sancet (Morcillo, 89′).

Cadix

Ledesma ; Carcelén (Akapo, 71′), Haroyan, Cala, Espino; Salvi (Chapela, 46′), Jonsson (Negredo, 84′), Fernández, Perea (Arzamendia, 63′); Lozano (Fali, 71′), neveu.

Arbitre

Jaime Latre (Aragonais). TA : Yeray (27′), Morcillo (69′), N. Williams (90′) / Haroyan (85′).

Incidents

Jour 13. San Mamés. 38 698 spectateurs.

Avec la pression pour que l’Athletic fasse respecter la maison à une date aussi spéciale, les hommes de Marcelino ont tenté de saper une équipe de Cadix qui est arrivée touchée aux dernières places du tableau. Mais la rébellion de Cervera a eu des résultats rapides.

A 6′ de jeu, Salvi a profité d’un ballon de Choco Lozano dans la surface pour effectuer un tir croisé qui, à l’aide d’une touche sur le corps de Lekue, Il a fini par se faufiler dans le but d’Unai Simón. Un prix mérité pour un Cadix qui n’a pas été intimidé dans la maison des lions.

A partir de là, avoir tout en montée allait rendre les actions d’Athletic très difficiles, coincé avant la défense de Cadix et avec peu d’options pour percer la résistance Ledesma.

Yeray a eu l’un des plus clairs après la pause, mais son tir a dépassé le but. Marcelino a essayé de déplacer le banc donnant accès à Nico Williams, mais même l’activité de la jeunesse qualifiée n’était pas suffisante. Le script a été signé et la joie va à Cadix.