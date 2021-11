Résumé et objectifs d’Athletic

26/11/2021

Le 27/11/2021 à 01:58 CET

Adrià Léon

Il n’y avait pas de gagnants à San Mamés dans un duel plein de malheurs et de malchance. L’Athletic a trop accusé la déconnexion subie après avoir pris de l’avance sur le tableau d’affichage et ajoute une nouvelle égalité, qui après celle de Levante et celle de Grenade, sont déjà quatre lors des cinq derniers matchs. De leur côté, les élèves de Robert Moreno ont mal commencé mais ont surmonté avant la pause pour finir par marquer un point dans un déplacement jamais facile. Mauvaise journée pour les Andalous, qui ont perdu trois autres hommes (Germán, Machís et Rochina) et ils sont restés aucune fenêtre de changement.

ATH

GRA

Sportif

Unai Simon ; Balenziaga (Álex Petxa, 78′), Iñigo, Yeray, Lekue; Muniain, Dani García (Zárraga, 60 ‘), Vainqueur, Nico Williams; Raúl García et Sancet (Iñaki Williams, 60’).

grenade

Luis Maximiano ; Escudero, Torrente, Germán (Luis Abram, 45′), Quini; Machís (Neva, 54′), Montoro, Gonalons, Rochina (Yan Eteki, 66′) ; Jorge Molina et Luis Suárez.

Buts

1-0 M. 10 Raúl García. 1-1 M. 25 Machis. 1-2 M. 34 Jorge Molina. 2-2 M. 76 Luis Maximiano (pp).

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrie). TA : Zárraga (62′) / Germán (1′) et Montoro (40′). TR : Iñigo (99′).

Incidents

Rencontre jouée à San Mamés devant 32 361 spectateurs.

Avec beaucoup de défauts et peu de fluidité le rideau s’est ouvert lors de la 15e journée de la Ligue de Santander. Quelques minutes initiales de nombreuses interruptions et peu de jeu, il a mis un remède Iker Muniain, qui ne voulait pas manquer le cadeau de Montoro. Le capitaine des lions n’a eu qu’à marcher sur la surface pour attirer l’attention de Luis Maximiano et abandonner le 1-0 à Raul Garcia, qui entrait librement par l’avant.

Après le 1-0, l’Athletic a fait un pas en avant et contrôlé avec plus de pouls affichés dans les barres d’ouverture. Mais si Grenade a quelque chose quand Darwin Machis est sur le terrain c’est la confiance en soi, et il l’a montré à la contre-attaque. Le Vénézuélien a reçu sur l’aile gauche et a fait face à Lekue, qui n’a pas couvert le coup croisé. Ni Unai Simón, qui a fait les statues pour s’adapter au 1-1. L’ensemble nasride n’avait besoin que d’un peu plus pour sortir de la cage, qui était sur le point de la retourner en seulement quatre minutes grâce à Jorge Molina, qui a terminé quelque chose a traversé un ballon reçu à l’intérieur de la surface.

Dans la dernière section de la première, Athletic voulait s’étirer, mais Jorge Molina, qui l’avait déjà prévenu, ne l’a pas permis. Perte de Muniain et contre-attaque andalouse menée par Machis, Qui d’autre. L’ailier de Grenade a tenté de filtrer le ballon au cœur de la surface, et après un double et malheureux rebond de l’arrière, Molina a floqué le ballon pour vaincre Simón avec difficulté. et silence San Mamés. Après le 1-2 et la blessure au genou de Germán, Grenade a définitivement pris du recul et a donné le contrôle aux lions, qui ont tenté sans succès avant la pause.

Les adversités dans l’axe central de la défense n’ont pas trop compliqué Grenade, qui a également dû souffrir La poussée de l’athlétisme depuis le redémarrage. Le plus clair de la première section était pour Raul Garcia, qui a touché la barre transversale d’une volée enchaînée à plus de 30 mètres et avec Maximiano hors de sa position naturelle.

Les arrivées d’Athletic ont commencé à être secondées. Nico Williams, Raul Garcia -encore-, ou Zarraga Ils ont essayé, mais le marqueur n’a pas bougé. Gonalons il a fait peur au corps des lions avec une bonne tête, mais les rangs de Marcelino ont continué à chercher avec insistance l’égalisation. Et il ne s’est pas fait attendre après avoir aligné toutes les étoiles possibles dans un jeu où la vitesse d’Iñaki Williams a obligé les visiteurs à passer le ballon au-dessus de la ligne. Plusieurs rebonds incompréhensibles -conséquence d’un dégagement- se sont soldés par le but contre son camp du gardien portugais, qui a rouvert le choc.

Le dernier pourrait être pour Iñigo Martinez avec le temps déjà ajouté, mais le tir lointain du défenseur central a été dégagé avec beaucoup de classe par les Nasrides. Tant de temps a été ajouté que Grenade a également déclaré que son après une bévue d’Unai Simon, qui a forcé Iñigo à commettre une faute qui lui a coûté le carton rouge. L’équipe de Robert Moreno n’a ni frappé le tir direct ni rejeté et l’Athletic a égalisé, avec une tachycardie finale, un point de plus dans leur poursuite européenne.