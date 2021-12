Résumé et objectifs d’Athletic

11/12/2021 à 23:13 CET

Séville puni dans l’inexpérience du San Mamés Athletic Club contre le but rival, où le Danois Thomas Delaney a saisi une de ses deux chances et les joueurs rojiblancos ont marqué les uns après les autres jusqu’à sept occasions très claires de marquer.

ATH

SEV

Sportif

Unai Simon ; Lekue (Petxa, 66′), Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga; Nico Williams (Berenguer, 75′), Dani García (Zarraga, 66′), Vainqueur, Muniaín; Iñaki Williams, Raúl García (Sancet, 57′).

Séville

Lier; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson (Rekik, 66′) ; Fernando, Delaney; scar (Gudelj, 85′), Papu Gómez, Óliver (Jordán, 66′); Rafa Mir.

Arbitre

Hernández Hernández (Canaries). TA : Lekue (52′), Dani García (62′), Vencedor (65′) / Fernando (73′), Rekik (88′), Koundé (90′).

Incidents

Jour 17. San Mamés. 36 737 spectateurs.

Delaney, cependant, était un grand objectif. Son premier dans l’équipe de Séville. Un formidable tir du bord qui est resté dans la bonne équipe d’Unai Simón. Le milieu de terrain nordique avait déjà eu une première chance, mais le ballon a touché Íñigo Lekue et il est allé en corner.

C’était la première occasion du match et le reste du match était un monologue contre Bono dans lequel jusqu’à six joueurs locaux, Iñaki Williams, son frère Nico, Dani García, Raúl García, Iker Muniain, deux fois, et Unai Vencedor raté le clair chances. . A la défense de Dani et Vencedor, il faut dire que leurs tirs de face ont percuté les bâtons.

Al Athlétique ce huitième match sans gagner, avec trois défaites en jeu, il commence à créer de sérieux doutes et l’éloigne de plus en plus de certaines positions européennes qu’il détient à quatre positions et six points.

L’Athletic a mieux commencé, dans lequel Muniain est revenu, mais c’était Séville, avec quatre changements par rapport à Salzbourg, le premier qui a approché le but rival avec danger. Il l’a fait avec une tête de Delaney, au centre depuis la droite d’Oscar Rodríguez, qui a frappé Lekue pour envoyer un ballon qui est passé entre les trois bâtons en corner.

Ce jeu n’a pas changé la dynamique de l’affrontement, avec un Séville trop détendu en défense et un Athletic déterminé à ouvrir le score. Il a eu jusqu’à quatre chances de le faire, mais Iñaki Williams a été couvert par le tir de Bono après une erreur de visiteur ; Dani García a trouvé le bâton avec un bon tir du bord; Nico Williams a trop croisé un tir qui a frôlé le poteau; et Raúl n’a pas pu non plus avec le but marocain après un échec en chaîne de la défense des visiteurs.

Comme l’Athletic n’a pas pris de l’avance à quatre occasions claires, Séville l’a fait dans la seconde qu’ils ont eue. Le travail de Delaney, qui commandait l’escouade avec sa gauche depuis le bord de la zone et après avoir reçu à la hâte de Montiel.

L’Athletic n’était pas en panne bien qu’étant contre ce qui presque toujours cette saison : son manque d’efficacité dans la définition. Et il a réitéré son erreur sur un tir dans la petite surface de Muniain, une passe de l’aîné des William ; et dans un autre plan de face, cette fois l’autre au centre, Vainqueur, il a de nouveau constaté que le bâton repoussait son lancer serré.

Sur le jeu de Muniain, le capitaine local a demandé un penalty montrant à l’arbitre la blessure causée par le défenseur de Séville qui a touché sa jambe, à hauteur du mollet, juste après le tir au but.

La pause a semblé déconnecter les locaux et donner de la tranquillité aux visiteurs, puisque le troisième quart de l’affrontement a été presque un tour du groupe sevillista.

Après le premier tour de remplacements par les deux équipes est venu la première chance de la seconde moitié. Le septième d’Athletic et le second de Muniain qui a envoyé dans les nuages, avec la gauche, un centre déjà dans la zone Williams. D’où au final un coup avec une certaine intention de Sancet et plus d’entrain que de jeu et Danger d’un Athlétisme refusé avant le but.