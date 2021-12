Résumé et objectifs d’Athletic

19/12/2021

Le à 19:46 CET

Alba López

Les séquences, comme les statistiques, doivent être brisées. Et l’Athletic contre le Betis brisé pour de bon. Les rojiblancos sont venus d’enchaîner huit matchs sans gagner (5 points ajoutés sur 24 possibles). Et curieusement, devant l’une des équipes les plus douces de la compétition, ils se sont retrouvés avec leur jinx. Merci surtout à un Stratosphérique Iñaki Williams, auteur d’un doublet, et à But décisif de De Marcos à la 88e minute. Juanmi s’est à nouveau mouillé dans l’équipe de Pellegrini, qui malgré la défaite maintient la troisième place, mais voit comment Séville s’éloigne à quatre points.

ATH

PARI

Sportif

Agirrezabala; Lekue (De Marcos, 55′), Núñez, Yeray, Balenziaga; Nico Williams (Morcillo, 82′), Vencedor, Vesga (Zarraga, 55′), Muniain (Berenguer, 69′) ; Raúl García (Sancet, 68′), Iñaki Williams.

Bétis

Rui Silva ; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda, 83 ‘); Guido (Édgar, 67′), Carvalho (Joaquín, 83′) ; Fekir, Canales, Juanmi (Rodri, 76′) ; Willian José (Borja Iglesias, 83’).

Buts

1-0 M. 2 Iñaki Williams. 1-1 M. 6 Juanmi. 1-2 M. 52 Fekir. 2-2 M. 72 Iñaki Williams. 3-2 M. 88 De Marcos.

Arbitre

Gil Manzano (Comité d’Estrémadure). TA : Zarraga (59′) / Fekir (49′) et Guido (59′).

Incidents

San Mamés. 42 000 téléspectateurs.

Les derniers matchs que l’Athletic et le Betis avaient disputés en Ligue annonçaient un beau duel à San Mamés. Les « lions » sont venus de coups contre le Real Madrid, Getafe et Séville, mais dans les trois matchs, ils avaient mérité la victoire pour les occasions générées. Le problème c’est que l’équipe semble essoufflée face au but et Marcelino n’en finit pas avec la touche pour inverser cette dynamique négative. De l’autre côté du mur, le Betis est arrivé à La Catedral, après compter par victoires leurs quatre derniers matchs dans la compétition nationale et ajouter 11 buts en faveur (dont 6 marqués par Juanmi).

Et parfois les présages se réalisent. C’est arrivé à San Mamés, dans un début de match fou avec deux buts dans les six premières minutes. Iñaki Williams a ouvert la boîte après avoir profité d’une belle passe filtrée dans l’espace de Muniain, le footballeur différentiel de cet Athletic quand il est au top de sa forme. Et cette saison est bien, bien. Le but a été annulé dans un premier temps par un hors-jeu théorique de Williams, mais le VAR a corrigé l’arbitre et a fini par remonter jusqu’au tableau d’affichage.

C’était le début rêvé par l’Athletic. La joie allait cependant durer peu de temps pour les rojiblancos, puisqu’ils s’éloignaient à peine du centre Le Betis a réussi à égaliser grâce à Juanmi, actuellement l’attaquant le plus en forme du championnat. Ses chiffres de notation sont scandaleux. À La Catedral, le Coineño a enchaîné son cinquième match en marquant dans la Ligue, ce qu’ils n’ont réalisé qu’avec le Betis Emaná (2008) et Sanabria (2017). Entre Canales et lex Moreno, ils ont marqué 90 % du but.

La chute était magnifique et elle a continué comme ça pendant une bonne partie. Jusqu’à ce que les forces durent et qu’elles diminuent d’intensité. Les frères Williams, malgré tout, ont continué à l’essayer, et ont touché le deuxième dans un tir que le plus grand n’a pas exécuté d’un empan.

Après la pause, un Betis supérieur a déjà été aperçu. Et cette circonstance l’a traduit sur le tableau de bord Fekir pour finir de le retourner. William Carvalho avait l’air physique à l’intérieur de la surface et a permis au Français, qui, arrivant par derrière, a tiré sur Agirrezabala – tête du covid d’Unai Simón -.

Il semblait que les hommes de Pellegrini aient remporté le match grâce aux sensations offertes par l’Athletic. Et puis Iñaki Williams est apparu, qui touché d’une baguette, un tir du pied gauche est sorti de nulle part vers l’équipe pour tout laisser à nouveau ouvert. Si vous vous contentez de cet aspect de la vente aux enchères, vous avez encore un long chemin à parcourir. Pour des raisons physiques, il reste.

La cerise sur le gâteau pour les « lions » a été posée par De Marcos en l’absence de deux minutes pour la conclusion. Le Betis s’est endormi et a permis à Berenguer d’atteindre le bord de la zone, où son coéquipier a fait irruption comme un taureau sortant de la porte de l’enclos pour, avec un peu de chance -son tir a touché Víctor Ruiz-, envoyer le ballon au réseau et déchaîner la folie sur les marches de La Catedral, qui retrouve le sourire après un long moment.