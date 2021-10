Résumé et objectifs d’Athletic

in

10/01/2021

Le à 23:24 CEST

Athletic a ouvert le huitième jour avec une fête ronde à San Mamés, vaincre Alavés 1-0 grâce à une tête solitaire de Raúl García et rendre hommage à Iñaki Williams lors de sa journée spéciale : il a battu le record de Larrañaga à la Real Sociedad (202) et est devenu, avec 203 matchs, dans le joueur qui a joué le plus de matchs de championnat consécutifs.

ATH

AILE

Sportif

Simon; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga ; Berenguer (N. Williams, 66′), Dani García (Vesga, 87′), Vencedor, Muniain (Zarraga, 77′) ; Raúl García (Sancet, 77′), I. Williams.

Alaves

Pacheco ; Aguirregabiria (M. García, 74 ‘), Navarro, Miazga, Laguardia, Duarte; De La Fuente (Guidetti, 61′), Moya, NDiaye (Pina, 74′), Rioja; Sylla (Joselu, 46’).

Arbitre

Depuis Cerro Grande (Madrid). TA : Vainqueur (38′), Berenguer (40′), Raúl García (73′) / Navarro (8′), Pina (84′).

Incidents

Jour 8. San Mamés. 28 665 spectateurs.

Les « lions » ont rapidement affirmé la maison en assiégeant le but de Pacheco. A 8′, en effet, Ximo Navarro a mis la main dessus pour que la VAR sanctionne un penalty. Raúl García est allé charger, mais le gardien de but de babazorro a contenu le tir. Mais il n’a pas eu la même chance en fin de première mi-temps : Lekue a été envoyé et Raúl s’est vengé. 1-0 à 44′.

Pour la seconde mi-temps, Javi Calleja a tenté de tendre la main, donnant accès à Joselu et Guidetti cherchant à déplacer l’attaque. Mais ses efforts furent vains et la victoire est devenue rouge et blanche, la première pour l’Athletic depuis le 11 septembre en championnat.