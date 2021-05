Résumé et objectifs de Alcorcón

19/05/2021

À 21:25 CEST

Roger Payró

C’était le jeu clé. C’était le rendez-vous marqué en rouge sur le calendrier, encore plus après la mauvaise image contre Tenerife la dernière journée. Un duel face à face contre un rival direct comme Alcorcón et Sabadell n’a pas été à la hauteur. Il y a deux jugements condamnés ceux d’Antonio Hidalgo, qui a mis un pied et demi dans le premier RFEF.

ADA

SAM

Alcorcón

Dani Jiménez; Víctor García, David Fernández, José León, Laure; Hugo Fraile, Gorostidi (Escobar, 69 ‘), Juanma Bravo (Reko, 78’), Ojeda (Ernesto, 78 ‘); Xisco Jiménez (Arribas, 56 ‘) et Marc Gual (Barbero, 78’).

Sabadell

Mackay; Jaime Sánchez (Héber, 51 ‘), Coch, Ibiza; Oscar Rubio, Adri Cuevas, Undabarrena (Pedro Capó, 74 ‘), Ozkoidi; Boniquet (Víctor García, 51 ‘); Guruzeta et Juan Hernández (Aaron Rey, 51 ‘).

Buts

1-0 M.33 Ozkoidi (sur pp). 2-0 M.47 Xisco Jiménez.

Arbitre

Prieto Iglesias (Navarrais). TA: Víctor García (54 ‘) / Guruzeta (81’). et Cornud (90 ‘).

Incidents

Saint Dimanche. Derrière des portes closes.

La mise en scène n’était pas mauvaise pour les arlequins, Adri Cuevas prenant tout le danger offensif un jour où des hommes importants tels que Edgar, Néstor Querol et Stoichkov. L’arlequinado ‘8’ a profité de quelques approches auxquelles il ne croyait pas du tout.

El Alcorcón avait aussi sa part de nervosité mais il a trouvé un cadeau du ciel. Josu Ozkoidi n’a pas compris avec Mackay et a inexplicablement dévié un centre qui est allé au fond du but. Le but contre son camp a laissé Sabadell anesthésié, qui a fini par être endormi avec le deuxième coup dès le début de la deuxième mi-temps.

Gorostidi a jeté un mur et son centre était dirigé par Xisco dans la région. C’était sans marque, une erreur qui a coûté cher à Hidalgo. Le technicien a tenté de réagir avec un triple changement qui a partiellement amélioré l’équipe, mais pas assez. Guruzeta a soufflé clairement un contre un contre Dani Jiménez, qui a bloqué le rejet ultérieur qu’Adri Cuevas a tenté de se faufiler.

El Alcorcón, qui vivait de revenus, a pu faire le troisième mais Mackay a quitté son arrêt classique pour la vidéothèque niant le but à Marc Gual. Les potiers n’ont rien fait, ils se sont appuyés sur un Sabadell qui s’est fait exploser et dont le repli dans la section décisive pourrait lui coûter la descente.