Résumé et objectifs de Baskonia

31/10/2021 à 22:07 CET

Le Real Madrid a décousu Bitci Baskonia (65-83) dans un match où il a retrouvé ses sensations face à une équipe du Barça qui a répété le scénario de ses deux derniers duels en Euroligue contre des rivaux russes qui, avec ce dimanche, confirment leur crise de jeu.

BAS

RMA

Basconie

(10 + 16 + 12 + 27) : Granger (5), Baldwin (10), Fontecchio (7), Sedekerskis (11) et Nnoko (7) -cinq de départ-, Costello (2), Marinkovic (-), Giedraitis (6), Enoch (7) et Kurucs (10).

Real Madrid

(16 + 23 + 24 + 20): Abalde (-), Taylor (2), Hanga (12), Yabusele (14), Tavares (12) -cinq départs-, Causeur (-), Heurtel (6), Llull (6), Núnez (2), Poirier (12), Rudy Fernández (9) et Vukcevic (8).

Arbitres

Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto et Javier Torres. Technique à Taylor (26′) et Heurtel (29′) / Ivanovic et Granger (28′).

Pavillon

Arène Fernando Buesa. 10 038 téléspectateurs

Le jeu intérieur des hommes de Pablo Laso il était de loin supérieur au Baskonista. Les quatre pivots madrilènes ont dépassé les dix crédits d’évaluation. Dans l’équipe locale, seuls les Lituaniens Tadas sedekerskis a confirmé sa régularité et est passé à 18 crédits de valorisation.

Les deux équipes ont mis tout leur arsenal défensif sur la bonne voie dès le départ et les attaques ont beaucoup souffert pour faire le panier. Pablo Laso a mis peu de temps à introduire une base pure, Thomas heurtel, dans son quintette pour que son équipe réagisse à un mauvais départ dont son rival s’est infecté.

Les Blancs se sont améliorés avec le directeur de jeu français sur le terrain et ont donné plus de vitesse à leurs actions offensives, ce qui les a placés en tête du tableau d’affichage après le premier acte, 10-16.

Baskonia n’a pas pu trouver un moyen de surmonter le mur défensif construit par un Real Madrid qui a lancé avec 5 points de Guerschon Yabusele, qui a complété un 0-13.

Le rebond offensif des blancs et les deux triples de Tristan Vuckevic Après avoir profité des déséquilibres défensifs des Catalans, ils sont revenus pour mettre le Real Madrid avec une différence de 14 points, qui restait 26-39 à la mi-temps, après une première mi-temps qui a mis en évidence les problèmes des Baskoniens à marquer.

Les joueurs du Real Madrid ont forcé ceux de l’équipe de Vitoria à utiliser un contre un, où ils se sentaient plus à l’aise, tandis qu’Edy Tavares a dominé dans le ring baskonista pour augmenter les revenus du visiteur, bien que cinq points de l’italien Simone Fontecchio ils ont mis un frein aux intentions de White de rompre la rencontre.

Deux techniques aux locaux, accompagnées de plusieurs fautes offensives des Catalans et de deux triples de Adam Hanga et un autre de Yabusele ils ont quitté le match vu pour une peine à dix minutes de la fin 38-63.

Baskonia n’a trouvé aucun joueur en état de grâce pour tirer une voiture qui a cessé de rouler dans des conditions il y a trois matchs, et le duel résolu, le Real Madrid s’est limité à laisser le temps passer pour retrouver des sensations dans la compétition nationale.

Baskonia a réagi au dernier quart, avec une Arturs Kurucs, mais cela n’a servi qu’à prolonger l’agonie dans un match que l’équipe madrilène a clairement remporté.