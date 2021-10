Résumé et objectifs de Benfica

20/10/2021

Le à 23:35 CEST

Joël Gadéa

Victoire solennelle du Bayern Munich à Da Luz contre Benfica qui a affronté les Allemands face à face mais qui a fini par succomber aux assauts de l’équipe qu’il dirige Nagelsmann, en un quart d’heure de pleine notation du festival en seconde période.

Benfica

Vlachodimos ; Verissimo, Otamendi, Vertonghen ; Almeida (Gonçalves, 40′), Joao Mário (Taarabt, 80′), Weigl, Grimaldo; Silva (Pizzi, 80′), Yaremchuk (Everton, 76′), Darwin (Ramos, 80′).

Bayern

Neuer; Pavard (Gnabry, 66′), Upamecano, Süle, Lucas ; Kimmich, Sabitzer (Tolisso, 86′) ; Sané, Müller (Stanisic, 76′), Coman (Musiala, 86′) ; Lewandowski.

Buts

0-1 M. 70 Sané. 0-2 M. 80 Everton (pp). 0-3 M. 81 Lewandowski. 0-4 M. 85 Sané.

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). TA : Otamendi, Joao Mário / Upamecano et Lucas.

Stade

Donnez de la lumière. 60 000 téléspectateurs.

Les ‘incarnés’ ont réussi à perturber le Bayern dans une première mi-temps où le ‘roller’ allemand s’est limité à créer le danger par plusieurs coups de bec Sain, le meilleur des Bavarois au premier acte, contre. Il avait aussi son manteau vedette Neuer, qui avec un arrêt a refusé le but à un polyvalent Darwin Nunez.

Avant la mi-temps, l’arbitre Hategan a annulé un but à Lewandowski marquer avec le bras gauche. Il aurait été essentiel, avant la pause, d’ouvrir la boîte aux intérêts allemands. Surtout, parce que le champion en 2020 n’a pas pu se montrer dans toute sa splendeur en raison de la grande performance d’un Benfica très solide à Da Luz et avec la feuille de route de Jorge Jésus plus que clair.

Avec la même chance face au but, le Bayern a quitté les vestiaires. Un autre annulé, pour Muller dans ce cas, c’est ce qui a été trouvé Nageslmann, au désespoir bavarois. Petit à petit, les Allemands ont enfermé Benfica dans leur terrain et les buts ont suivi.

C’est d’abord Sané, d’un beau coup franc, qui a débloqué le tableau d’affichage. Tous ceux qui n’ont pas marqué auparavant ont été touchés : Everton, sur un but contre son camp, a terminé un centre de Gnabry de la ligne de base. Deuxieme acte, Lewandowski a décroché une passe décisive de l’ancien ailier d’Arsenal sur un but vide.

Pour clore la victoire, Sain a signé son doublé d’un tir précis du point de penalty, avec Benfica à leur merci, ayant déjà baissé les bras. Pourtant, après la victoire du Barça contre le Dinamo Kiev, les Blaugrana ne sont qu’à un point de Benfica au classement, tandis que le Bayern se démarque en tête du groupe.