Résumé et objectifs de Bergantiños

Le Rayo Vallecano a imposé la logique mercredi et a battu un ambitieux Bergantiños 1-3, qui a terminé un match très sérieux malgré les trois catégories de différence entre l’une et l’autre, et qu’il a rencontré Luca Zidane avant que les Madrilènes ne le battent pour venir à bout du deuxième tour de la Copa del Rey.

BER

Rayon

Bergantinos

Brais Pereiro; Blas Alonso (Cavafee, 73′), Pablo Agulló (Iago Parga, 61′), Brunet, Brais Martínez (Uxío, 67′); Diego Uzal, Marcos Remeseiro ; Alejandro Boedo (Concheiro, 67′), Carlos López (Jorge Cano, 61′), Yelco Alfaya; et Antón Escobar.

Rayon Vallecano

Luca Zidane ; Mario Hernández, Nikola Maras, Mario Suárez, Iker Recio (Fran García, 58′); Pathé Ciss (Óscar Valentín, 89′), Unai López (Santi Comesaña, 58′), José Pozo; Andrés Martín (Sergio Moreno, 89′), Randy Nteka (Sergi Guardiola, 81′) et Baby.

Buts

0-1 M.37 Mario Suarez. 0-2 M.67 Pathé Ciss. 1-2 M.77 Jorge Cano. 1-3 M.91 Sergio Moreno.

Arbitre

González Fuertes (asturien). TA : Antón Concheiro.

Incidents

Match du deuxième tour de la Copa del Rey disputé à As Eiroas devant quelque 1500 supporters. Avant le match, Bergantiños a rendu hommage aux joueurs qui ont participé au match de Copa avec le Rayo en 1987.

Comme il y a plus de trois décennies, le tour de qualification de la Coupe est tombé du côté de Rayo, et, comme alors, Bergantiños avait leurs options, mais les hommes d’Andoni Iraola ont résolu avec un coup de poing de premier ordre, bien qu’ils aient également échoué en seconde mi-temps et ont donné la vie à cette époque aux habitants.

Les Bergantiños étaient ambitieux à As Eiroas. Il contrôle sa dominance et le rebond du ballon sur une surface artificielle à laquelle il est difficile de s’acclimater, et, de plus, il s’en sort hardiment. Au Rayo Vallecano, toute une Première Division, Il lui a fallu plus d’une demi-heure pour s’adapter à la campagne de la ville de Carballo, à la Corogne.

Seul le manque de succès des locaux et Les interventions de Luca Zidane ont empêché celles de José Luis Lemos d’avancer dans cette période. Un tir de Yelco (m.13) ajusté au poteau droit du but rayista, bien qu’à l’extérieur, un tir de Remeseiro et un autre d’Escobar dans un centre de Blas que Carlos López a prolongé étaient les arguments de ‘Bergan’.

El Rayo, qui n’avait donné qu’un sentiment de danger avec sa pression à la sortie du ballon des locaux, a contré les Carballes à huit minutes de la fin. dans un corner qu’Unai a exécuté et Mario Suárez de la tête.

Les protagonistes n’ont pas changé et les intentions non plus après le passage dans la loge. Bergantiños, avec l’un de leurs joueurs les plus incisifs, Boedo, a tenté de surprendre Rayo avec son pied gauche trois minutes après le début de la deuxième période et Escobar, d’une tête, a testé Luca Zidane.

Encore une fois, le scénario de la première mi-temps s’est répété, cette fois à la 67 minutes, avec un but de Pathé Ciss après une bonne action offensive d’Andrés et Pozo.

Ceux de Vallecas ont pardonné la peine dans les bottes de Nteka et Bergantiños, qui a fait l’aller-retour, est entré dans le match avec treize minutes de la fin avec un but de Cano de l’avant, où il a reçu une passe d’Escobar.

Dans ce tout ou rien des locaux, Rayo Vallecano a rencontré les interventions presque miraculeuses de Brais Pereiro et n’a pas pu fermer le match jusqu’au temps additionnel, lorsque Sergio Moreno a profité du rejet par Brais d’un tir de Baby pour terminer la passe madrilène.