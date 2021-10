Résumé et objectifs de Besiktas

19/10/2021

Sous la hiérarchie du défenseur uruguayen Sébastien Coates, le Sporting a obtenu du pétrole lors de sa visite à Besiktas dans un duel capital pour l’avenir des deux clubs en Ligue des champions et qui a poussé l’équipe portugaise vers l’avant après avoir gagné 1-4.

BES

FS

Besiktas

Destanoglu; Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala ; Souza; Ghezzal, Teixeira (Karaman, 80′), Pjanic, Larin (Tore, 73′) ; Batshuayi.

Sportif Portugal

Adam; Porro, Inácio, Coates, Feddal (Neto, 90′), Reis (Esgaio, 73′); Matheus (Braganque, 90′), Palhinha ; Sarabia (Tiago Tomás, 84′), Paulinho, Pedro Gonçalves (Santos, 90′).

Buts

0-1 M. 15 Manteaux. 1-1 M. 24 Larin. 1-2 M. 27 Manteaux. 1-3 M. 44 Sarabia (p.). 1-4 M. 89 Paulinho.

Arbitre

Slavko Vincic (Slovénie). TA : Vida (43′), Teixeira (47′), Ghezzal (58′), Pjanic (90′) / Porro (27′), Inácio (72′) et Feddal (76′).

Stade

Arène Vodafone. 38 000 téléspectateurs.

Manteaux fait à peu près tout. Il a même fait les devoirs qui ne sont pas destinés à un joueur de son poste. En plus de se présenter comme un mur imprenable dans le dos du Sporting, il a inscrit deux des trois buts de son équipe avec lesquels il a tenu ses coéquipiers à des moments clés du duel.

Avec une paire de défaites chacun dans le casier et zéro point après les deux premières journées du groupe C, il n’y avait plus de place à l’erreur. Aucun n’a pu obtenir quelque chose de positif contre le Borussia Dortmund et l’Ajax et ils devaient marquer oui ou oui.

Le Sporting, plus maîtrisant et électrique, a pris la tête d’un duel aller-retour dans presque toutes ses phases. L’équipe portugaise avait un point de tête de plus que son rival et a pris le jeu aux points.

C’était précisément le chef de Manteaux celui qui était chargé d’ouvrir le score après quinze minutes après avoir terminé un corner prolongé par Gonçalo Inacio. La joie n’a pas duré longtemps pour le Sporting, qui n’a pu éviter la réaction de Besiktas. L’équipe turque, également d’un corner et d’une tête du Canadien Cylé Larin, est passé 1-1 au tableau d’affichage à 24.

Cependant, Manteaux est venu à la rescousse pour marquer dans un jeu tracé : corner, extension de la tête de Paulinho et vente aux enchères de l’Uruguayen, qui a dissipé les doutes avec une deuxième tête impériale que le gardien n’a pas pu sauver Ersin Destanoglu.

Avant la pause, Besiktas a tenté de minimiser les dégâts, mais s’est heurté à un immense Manteaux et avec les contre-attaques lancées par Pablo Sarabia. Le média espagnol a dirigé les transitions en attaque de ses coéquipiers et a remporté le prix du troisième après avoir transformé un penalty. Cela l’a causé, bien sûr, Manteaux, qui s’est encore relevé comme un géant pour terminer un corner qui a touché la main du Croate Domagoj la vie.

Le 1-3 était trop pour Besiktas, qui a essayé en seconde période sans but. Surtout le Belge Michy Batshuayi, qui a frôlé le but à quelques reprises. Dans l’un, il a raté le ballon de peu. Dans l’autre, il a rencontré le portier Antoine Adam, qui est intervenu peu mais bien.

Juste à temps pour éviter les ennuis le jour où Manteaux il a sauvé le Sporting, qui avait encore le temps d’augmenter le loyer. Après deux coups de bâton, PaulinhoÀ la troisième tentative, il a frappé le klaxon avec un superbe but de l’extérieur de la surface. Au final, 1-4 a donné une vie supplémentaire aux hommes de Ruben Amorim, qui a ajouté ses trois premiers points en Ligue des champions.