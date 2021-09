Résumé et objectifs de Besiktas

15/09/2021

Le à 22:52 CEST

Joël Gadéa

Victoire placide et efficace du Borussia Dortmund dans l’enfer turc de la Vodafone Arena. L’équipe de Marco Rose a tué le match avant la pause et n’a pas souffert pour prendre les trois points lors de la première journée.

BES

DOR

Besiktas

Destanoglu; Rosier, Wellinton, Montero, N’Sakala ; Souza, Pjanic, Hutchinson (Uçan, 78′) ; Ghezzal (Töre, 89′), Batshuayi, Larin (Karaman, 60′).

Borussia Dortmund

Kobel ; Meunier, Hummels (Pongracic, 70′), Akanji, Guerreiro ; Dahoud; Bellingham (Wolf, 70′), Reus, Brandt (Witsel, 45′) ; Haaland (Knauff, 85′), Malen (Moukoko, 70′).

Buts

0-1 M. 20 Bellingham. 0-2 M. 45 Haaland. 1-2 M. 90 Moreno.

Arbitre

Mateu Lahoz (Espagne). TA : Wellinton (43′), Montero (45′) / Meunier (55′), Moukoko (80′).

Stade

Arène Vodafone. 43 000 téléspectateurs.

Il a commencé par envoyer l’équipe turque, avec Miralem Pjanic devant le navire Yalcine. Des bottes du Bosniaque, ancien du Barça, les jeux les plus dangereux des “aigles noirs” sont nés dans la première section, comme celui qui s’est terminé par un tir à bout portant de Batshuayi qui a effacé Kobel.

Les batteries du champion ottoman se sont terminées au passage des minutes et Dortmund a endormi le match. Avec les Besiktas sous l’effet de l’anesthésie allemande, Bellingham a ouvert la boîte d’un coup croisé, juste après Meunier, qui a glissé sous les jambes de Destanoglu.

Le but des Allemands est venu d’enterrer Besiktas, qui après son bon départ a trouvé une dalle trop lourde à soulever. De là, les manèges de Haaland ils commencèrent à effrayer les Turcs, qui perdirent le commandement de la réunion.

Fidèle à la citation

Rare est la fête où Haaland Ne pas marquer. Et le Norvégien le savait. Par conséquent, avant la mort de la première mi-temps, l’« androïde » a réussi une passe décisive de Bellingham doubler l’avantage au tableau, à plaisir contre le cadre local.

Punition excessive pour un Besiktas qui a pardonné au début et qui, lorsqu’il a baissé ses prestations, a retrouvé un 0-2 comme une montagne de haut. Et, en plus, Dortmund n’a pas souffert en seconde période pour prendre les trois points.

Il les a attachés avec un jeu pratique, donnant le ballon aux locaux et montrant ses griffes au compteur. Encore une fois, l’anglais Jude Bellingham, le meilleur du match, a eu le meilleur après un fabuleux jeu personnel sur le front. norvégien Haaland Il pourrait également augmenter les revenus avec une tête, mais la chance lui permettrait de commencer la Ligue des champions avec “seulement” un but à son actif.

Avec leur volonté altruiste, Besiktas avait le poids du match mais cela ne s’est pas traduit par plus de quelques arrivées qui n’ont posé aucun problème au but. Kobel jusqu’à ce que Francisco Javier Montero exécuté, de la tête, le gardien visiteur dans la remise. Trop tard est venu le but des ‘aigles noirs’, qui méritaient plus en première mi-temps et sont morts sur le rivage après une seconde mi-temps très plate. La Ligue des champions a déjà commencé et Haaland suivre son truc.