Résumé et objectifs de Bologne

23/05/2021 à 23:01 CEST

Alba Lopez

La Juventus ne manquera pas son rendez-vous avec la Ligue des champions la saison prochaine après que les stars se soient alignées lors d’une dernière journée tachycardique qui laisse les «biaconeri» quatrième du tableau sur le klaxon grâce à leur victoire contre Bologne. La «Vecchia Signora» avait également besoin des pierres d’achoppement de Milan ou de Naples. Et ceux de Pioli n’ont pas échoué, mais ils l’ont fait L’équipe de Gattuso, devenue le haraquiri en tirant à Diego Armando Maradona contre le modeste Hellas Verona. Un résultat inattendu.

BOL

JUV

Bologne

Skorupski; Tomiyasu, Medel (Antov, 58 ‘), Soumaoro, De Silvestri (Farago, 68’); Schouten, Svanberg; Skov Olsen (Orsolini, 57 ‘), Vignato (Sansone, 57’), Barrow; Palais.

Juventus

Szczesny (Pinsoglio, 92 ‘); Cuadrado, De Ligt (Bonucci, 46 ‘), Chiellini (Arthur, 58’), Alex Sandro; Danilo (Bernardeschi, 67 ‘), Rabiot; Chiesa (McKennie, 58 ‘), Dybala, Kulusevski; Morata.

Buts

0-1 M. 5 Chiesa. 0-2 M. 28 Morata. 0-3 M. 44 Rabiot. 0 à 4 M. 47 Morata. 1-4 M. 86 Orsolini.

Arbitre

Paolo Valeri. TA: Medel (44 ‘) / Morata (37’) et McKennie (65 ‘).

Incidents

Renato Dall’Ara. Derrière des portes closes.

Avec la mort sur les talons, il était surprenant que Pirlo ait laissé Cristiano Ronaldo sur le banc pour la “ finale ” à Bologne. De l’Italie, ils soulignent que le remplacement de l’attaquant a été convenu avec l’entraîneur en raison de l’usure que les Portugais avaient subie lors des derniers matchs. D’autres voix dissonantes assurent cependant que le vestiaire ne supporte pas CR7 et que cela aurait été la véritable raison de son «banc».

En tout cas, cela semblait être une décision risquée. Mais le pari de doubler ou rien s’est bien passé pour Pirlo, car après cinq minutes les “ bianconeri ” envoyaient déjà sur le tableau de bord grâce à un but de Chiesa, l’auteur du but gagnant mercredi en finale de la Coppa.

Le but a donné beaucoup de tranquillité à la “ Vecchia Signora ”, qui désormais a déjà joué à volonté avec l’aide d’un grand Dybala, dont est né le deuxième but de la Juventino. Pour une fois, Morata n’est pas tombé hors-jeu et a réussi un tir de la tête à bout portant sur un méfait de l’Argentin dans la surface. Rabiot il a rejoint le groupe en marquant le troisième au bord de la pause.

Les devoirs étaient faits et il était temps d’activer les transistors, d’où arrivaient les bonnes et les mauvaises nouvelles pour la Juve.. Naples était toujours 0-0 contre Vérone, mais Milan battait l’Atalanta avec un penalty de Kessié. Un but à Maradona, et Pirlo serait une équipe de la Ligue Europa la saison prochaine. L’objectif a atteint un quart d’heure après le début de la seconde période, lorsque Rrahmani a provoqué un tremblement de terre dans le sud de l’Italie. Mais peu de temps après, les Hellas sont à égalité et les choses sont revenues là où elles étaient.

Les vingt dernières minutes de la journée allaient se transformer en un vrai thriller, Napoli faisant pression sur Maradona et les joueurs de la Juve plus conscients des informations qu’ils ont reçues du groupe que de leur match. Au final, une fin heureuse pour ceux de Pirlo, qui ont fait le miracle alors que peu s’y attendaient. Des larmes à Naples. La Roma jouera la Ligue de conférence après avoir dessiné contre Spezia et ajouté le petit point dont il avait besoin.