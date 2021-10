Résumé et objectifs de Brentford

16/10/2021

Chelsea a maintenu la tête de la Premier League avec une victoire serrée (0-1) contre Brentford qu’il méritait mieux et qu’il se retrouvait avec deux massues et un Edouard Mendy inébranlable.

Brentford

Bande; Jorgensen, Jansson, Pinnock ; Canos (Ghoddos, 72′), Onyeka (Forss, 67′), Norgaard, Jensen, Henry ; Mbeumo, Toney.

Chelsea

Mendy ; Chalobah, Christensen, Sarr; Azpilicueta (James, 89′), Kanté, Loftus-Cheek, Kovacic (Mount 65′), Chilwell; Werner, Lukaku (Havertz, 77′).

Arbitre

Anthony Taylor. TA : Canos (32′) / Kovacic (18′).

Incidents

Tour 8. Stade communautaire de Brentford. 17 000 téléspectateurs.

Les ‘Blues’ sont toujours dans leur pouls et n’ont pas été intimidés par les victoires de Manchester City et Liverpool, qui ont mis la pression sur eux et les ont contraints à gagner pour terminer la journée en haut du tableau.

Même s’il ne s’agissait pas de leur match le plus brillant, ils l’ont réalisé grâce à un superbe but de Ben Chilwell au bord de la mi-temps. L’arrière latéral a profité de l’attention que Romelu Lukaku attire dans la surface pour accrocher une frappe de l’avant impossible pour un David Raya impeccable.

Avant, Brentford avait l’occasion de prendre la tête, d’un tir au poteau de Mbeumo, tandis que Chelsea voyait comment Le but de Lukaku a été refusé pour hors-jeu.

En seconde période, Chelsea a pu condamner, mais l’attaquant belge, qui a déjà disputé six matchs sans voir la porte avec les « bleus », a raté le plus clair et cela a ouvert les possibilités d’un Brentford qui pourrait tirer quelque chose de positif de son stade. Mbeumo s’est retrouvé avec le bâton et Mendy a fait un arrêt à Ivan Toney qui était de 1-1.

Les Sénégalais avaient encore de la raison et est devenu le chiffre avec trois arrêts à bout portant, un à Pontus Jansson, un autre à Saman Ghoddos et le troisième, en remise, à un Chilien de Christian Norgaard, qui a scellé la victoire des hommes de Thomas Tuchel.

Le 0-1 permet à Chelsea de revenir à la première position du Premier, avec 19 points, un de plus que Liverpool et deux de plus que City, tandis que Brentford reste septième, en attendant la fin de la journée.