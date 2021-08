Résumé et objectifs de Brentford

13/08/2021

Le à 23:54 CEST

Alex Carazo

Il a beaucoup de travail devant lui Mikel Arteta. Si la saison dernière a été oubliée, qu’est-ce qui a laissé le Arsenal sans concurrence européenne, le début de la première ligue Le 21/22 n’aurait pas pu être plus décevant. Défaite (2-0) dans l’un des premiers derbies londoniens de cette année contre un nouveau promu comme Brentford.

BRE

ARS

Brentford

Bande; Ajer (Sorensen, 71′), Jansson, Pinnock ; Canós, Onyeka (Bidstrupp, 80′), Norgaard, Janelt, Henry; Mbeumo (Forss, 86′), Toney.

Arsenal

Enregistrer; Chambers (Tavares, 81 ‘), Blanc, Marí, Tierney; Lokonga, Xhaka ; Pépé, Smith Rowe, Martinelli (Nelson, 71′) ; Balogun (Saka, 59’).

Buts

1-0 M.22 Canós. 2-0 M.73 Norgaard.

Incidents

Stade communautaire de Brentford (14 100 spectateurs).

La réunion a eu un Ancien vétéran du club de football de Barcelone en tant que protagoniste. Sergi Canós était l’auteur du premier but du match, qui à son tour signifiait le premier de la saison en cours de Premier et du ‘Les abeilles‘depuis que la Première Division est devenue la dénomination première ligue. Grand match de Castellón en tant qu’ailier droit.

Les habitants ont montré qu’ils ne sont pas venus au Premier marcher dès la première minute. Le Arsenal, avec joint Arteta par drapeau, il a essayé de dominer le match à tout moment, mais la pression suffocante du Brentford il n’a laissé les « Gunners » entrer dans le jeu pratiquement à aucun moment. Si quelque chose était clair en ce premier jour, c’est que les fans de Bees ne vont pas s’ennuyer cette saison.

Si quelque chose devait améliorer le Arsenal, année après année, il est dans sa fragilité défensive. Ben blanc a été la vedette de l’été pour tenter de donner sécurité et solidité à cette ligne, qui prouvé encore qu’elle est toujours la plus fragile de l’équipe. Ils ont été submergés à tout moment par un Ivan toney qui a laissé sa lettre de motivation dans le Premier ministre avec style.

Dans la seconde moitié le Arsenal, avait plus de présence dans le domaine rival, mais l’intensité de la Brentford poussé par un Stade communautaire éclater ne s’est arrêté à aucun moment. Un travail énorme de tous les footballeurs de Thomas Franck.

La défense « Gunner » a une nouvelle fois démontré sa faiblesse dans l’action du deuxième but, dans le plus pur style anglais. Le mythique Rory delap et leurs touches avec Stoke City seront certainement très fiers de cet objectif. Sorensen placez-le directement au cœur de la zone, Enregistrer n’est pas sorti et les joueurs de la Arsenal Ils l’ont laissée rebondir. Deux erreurs impardonnables qui Norgaard Il en a profité pour diriger le tout au fond des filets.

Ni l’entrée de Saka, y compris les applaudissements de tout le stade, a donné un autre air à un Arsenal qui a fini par dominer mais avec peu d’occasions au-delà d’un tir de Pépé qui a rencontré la parfaite réaction du gardien espagnol Dani Raya. Déception ‘Artilleur’ ​​le premier jour et un rôle très compliqué pour Arteta en cette saison sans compétition européenne.