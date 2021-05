Résumé et objectifs de Burnley

19/05/2021 à 23:26 CEST

Alex Carazo

Cela semblait impensable en début d’année. le Liverpool il était hors des positions européennes, il a battu un record de pertes à domicile, une liste interminable de blessés … Tout était des nuages ​​noirs sur l’ensemble du Klopp. Les pires pronostics ne semblaient pas si lointains, et c’était une réelle possibilité que l’hymne de la Des champions ne sonnera pas la saison prochaine dans Anfield.

BUR

LIV

Burnley

Norris; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmunsson, Westwood, Cork (Vydra, 76 ‘), McNeil; Brownhill; Bois.

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson; Fabinho, Wijnaldum (Milner, 87 ‘), Thiago; Salah, Firmino (Oxlade-Chamberlain, 81 ‘), Mané (Tsimikas, 92’).

Buts

0-1 M.43 Firmino. 0-2 M.52 Philips. 0-3 M.88 Oxlade-Chamberlain.

Arbitre

Chris Kavanagh. Pas de cartes.

Incidents

Turf Moor (3 000 spectateurs).

Le match nul contre Madrid a montré les lacunes d’une équipe qui était loin d’être ce qu’elle était il y a à peine deux ans. Même ainsi, le sprint final de la Liverpool au Premier a été d’encadrer. Sept victoires lors des neuf derniers matchs Ils lui ont permis d’atteindre le dernier jour en fonction de lui-même pour sceller son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Très loin de la lutte pour le titre et de ne remporter aucun trophée cette saison, mais au final si vous êtes parmi les quatre premiers, le mal est toujours moindre.

Le triomphe sur lui Burnley c’était le paradigme de la finale de la saison de la «piscine». Sans grande fanfare, simplicité au maximum et reprise du sérieux en défense qui avait brillé par son absence tout au long de la campagne. Ce n’était pas du tout un match facile, malgré le résultat, contre l’équipe de Sean Dyche. Il n’y a pas de rival plus inconfortable pour lui Liverpool qu’une équipe qui recule et oblige les hommes de Klopp à attaquer de manière organisée, sans possibilité de courir.

Mais cela ne valait que la peine de gagner les «Reds». Ils ont tenu le démarrage électrique d’un Burnley qui recevait à nouveau du public en Turf Moor, ils ont commencé à prendre les rênes du match, et quand la cravate a semblé être le résultat, la rupture est venue Firmino dépasser le Liverpool. Lien Robertson-Roberto dans le plus pur style Alba-Messi.

Au début de la seconde mi-temps, le Burnley plus déchaîné en attaque. Mais Bois il était très seul. Le Néo-Zélandais gagnait constamment le match contre les centraux, mais très loin de l’objectif de Alisson et pouvait difficilement générer un danger. De plus, l’objectif de Philips à la sortie d’un virage, l’élan local s’est arrêté net.

Avec le tableau de bord plus sous contrôle, le Liverpool Il contrôlait encore plus le jeu et la possession et laissait passer les minutes jusqu’à ce que Oxlade-Chamberlain a marqué le troisième qui a condamné le match. Super jeu individuel des Anglais à l’intérieur de la zone. Maintenant à Liverpool Il n’a qu’à terminer le retour en Premier le dernier jour. Ils reçoivent le Palais de cristal au Anfield, tandis que le Leicester fait face à un Tottenham qui est joué entrer Ligue Europa. Tout cher pour ceux de Klopp.