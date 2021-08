Résumé et objectifs de Cadix

29/08/2021

Adrià Léon

Osasuna a gagné sur la corne par 2-3 à Cadix. L’équipe de Joseba Arrasate a atteint la remise en dessous du tableau de bord, mais a fini par emmener le chat à l’eau avec beaucoup épique. Carafe d’eau froide pour Cadix, qui était en avance pratiquement tout au long du match et s’est emporté dans un ajout qui a duré jusqu’en 97 ‘.

Cadix

Osasuna

Cadix

Ledesma ; Espino, Fali, Haroyan (Perea, 46′), Akapo ; Alarcon ; Lozano (Juan Cala, 46′), Álex Fernández, Carcelén, Salvi (Osmajic, 78′) et Álvaro Negredo (Andone, 68′).

Osasuna

Sergio Herrera ; Manu Sánchez (Barbero, 87′), David García, Aridane, Nacho Vidal; Torró (José Ángel, 87′); Rubén García (Robert Ibáñez, 73′), Brasanac, Oier (Roberto Torres, 73′), Javi Martínez (Chimy, 61′) et Kike García.

Buts

1-0 M.16 lex Fernández. 1-1 M.60 Kike García, sur penalty. 2-1 M.66 Álex Fernández, sur penalty. 2-2 M.91 Roberto Torres, sur penalty. 2-3 M.95 David Garcia.

Arbitre

Adrián Cordero Vega, école cantabrique. TA : Lozano (29′), Haroyan (36′) Tomás Alarcón (63′), Fali (84′).

Incidents :

Match correspondant au Jour 3 de la Liga joué au stade Ramón de Carranza devant 7 500 spectateurs.

Le poids du jeu a été porté dès le début sur Osasuna, qui a très peu concédé à Cadix, très à l’aise de laisser son rival porter le poids du match. Pourtant, le football est très capricieux et ce n’était autre que le capitaine Alex Fernández celui qui était d’accord avec lui, d’une frappe au deuxième poteau vers le centre de Salvi qui s’est retrouvée au fond des filets.

Le script n’a pas du tout changé. Les Cadix, qui avait déjà voulu être à la merci d’Osasuna depuis le début, ressentait encore plus le besoin de laisser l’équipe navarraise aux commandes. Bien sûr, l’équipe rouge n’a pas réussi dans les derniers mètres, ce qui a plu avec une proposition attrayante et offensive, mais cela n’a pas porté ses fruits durant la première mi-temps. Oui, il l’a fait après la pause quand Osasuna était plus épais : penalty de Carlos Akapo pour la main et le but de Kike Garcia à partir de onze mètres. Quand Cadix méritait le moins de marquer un but, il est arrivé. Mais l’équipe d’Álvaro Cervera a bien réagi, prenant l’avantage après quelques minutes, également grâce à un penalty, cette fois de David García.

Les habitants de Cadix se sont retrouvés avec les trois points momentanés et d’ici oui il a serré si mignon Osasuna, qui a noyé son rival avec jusqu’à 73% de possession. Cadix a enduré comme un charme, mais la remise lui est tombée dessus comme une dalle. D’abord avec un penalty : renversement sur le nouveau entré Chimy Avila et objectif de Roberto Torres. Et deuxième déjà à la réunion de 95 ‘, quand le même David Garcia qui avait « concédé » le 2-1, a marqué le 2-3 final qui a rendu la paroisse de Rojilla folle.

Mazazo pour Cadix, qui a pu ajouter son troisième match sans perdre -et la première victoire- mais il s’est échappé d’une manière incompréhensible. Même lecture d’Osasuna, qui cherchait son premier green dans la Ligue et il l’a obtenu in extremis et dans un match où il y avait jusqu’à trois pénalités maximales.