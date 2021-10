Résumé et objectifs de Cadix

23/10/2021 à 18:18 CEST

Cristina Moreno

Le but est résisté au Nuevo Mirandilla. Il y a déjà quatre matchs sans marquer. Cadix a interdit les portes à domicile et malgré l’intensité imprimée, surtout en seconde période, a fini par céder les trois points à un rival direct dans la lutte pour le salut comme Alavés. Joselu, avec un penalty à la cinquième minute et le deuxième déjà à la 90e, c’était suffisant pour les Vitorians.

GOUJAT

AILE

Cadix

Ledesma ; Carcelén, Haroyan, Chust, Espino; Fali, Alarcón, Salvi (Choco Lozano, 67′), Perea; Sobrino (Álvaro Jiménez, 84′) et Negredo.

Alaves

Pacheco ; Navarro, Laguardia, Miazga, Duarte ; Manu García, Moya (Tomás Pina, 84′), Loum, Pellistri, Rioja (De la Fuente, 76′); et Joselu.

Buts

0-1 M. Joselu, sur penalty. 0-2 M. 90 Joselu.

Arbitre

Alberola Rojas. TA : Miazga (26′), Chimo Navarro (67′).

Les enjeux étaient élevés, malgré le début de la saison, les points perdus peuvent maintenant coûter cher, et les deux prétendants le savaient. Après leur chute face à l’Espanyol la veille, les locaux avaient besoin d’un bon résultat à domicile, mais les choses ont rapidement basculé pour Cadix. Cinquième minute de jeu, léger contact dans la surface et penalty pour les babazorros. Joselu, qui avait forcé la faute, était chargé de transformer le penalty maximum et de mettre le sien en avant.

De là, la production des deux équipes avec celles de voie bien fermé en défense et les Andalous avec peu d’options pour créer un match. Il a fallu plusieurs minutes à Cadix pour tenter sa première chance. Jusqu’à 25, lorsque Neveu il est entré dans le groupe et a raté, de justesse, un tir croisé. Après cela est venu une nouvelle option pour Alava et le signe du parti a commencé à changer. Possession et celles de Allvaro Cervera les domaines de Pacheco même si la définition manquait.

Après la pause, l’équipe locale, soutenue par un Nuevo Mirandilla pratiquement au complet, a commencé avec un élan renaissant. D’abord avec un grand coup personnel de Pérée puis avec un coup de fouet de Negredo, a ravivé les esprits des fans et mis en garde contre leurs intentions. Ils s’étaient créés plus d’occasions et les jaunes en cinq minutes que sur toute la première période.

Et bien que l’intensité initiale ait baissé, toute l’activité a été réduite à la zone d’Alava, sans que ceux-ci n’aient pratiquement aucune option à produire. Les statistiques, à la limite des 60, étaient claires, 11 tirs au but pour les cadistas pour trois d’Alavés. Le système de Cadix, généralement défensif et en attente de traquer un compteur, avait été complètement transformé, et seulement Pacheco et le manque de but a empêché l’égalité. Ce qui est arrivé, c’était les deux visiteurs, dans une action isolée, bien que le but de Edgar a été invalidé pour hors-jeu. Peu après, Joselu, bien placé sur la marque, a terminé aux mains de Ledesma. Et ce fut pratiquement toute la production offensive de ceux de voie.

Pendant ce temps, El Cádiz a essayé encore et encore, Negredo, je l’ai essayé même en tant que chilien, Cervera a également donné accès à Choco mais pas comme ça.

Avec le 90 déjà rempli, Joselu mettre la dentelle. Il a profité d’une incompréhension entre Haroyan et Ledesma pour attraper un échappé et signer le double. Il ne suffit pas à Alavés de sortir de la relégation, mais cela représente un pas en avant et la deuxième victoire de la saison.