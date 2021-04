Résumé et objectifs de Cadix

04/04/2021

le Cadix a remporté le Valence 2-1, avec un but à 88 minutes de l’Argentin Marcos Mauro, dans une partie marquée par la plainte valencienne que Mouctar Diakhaby a reçu une insulte raciste de Juan Cala, qui a conduit au retrait des visiteurs du terrain à la 32e minute et à leur retour ultérieur 25 minutes plus tard.

Cadix

Ledesma; Iza Carcelén, Fali, Cala (Marcos Mauro, 46 ​​’), Espino; Salvi Sánchez, Jonsson, Izquierdo (Pombo, 79 ‘), Perea (Alejo, 62’); Negredo (Malbasic, 73 ‘).

Valence

Doménech; Correia (Musah, 90 ‘), Diakhaby (Guillamón, 31’), Gabriel Paulista, Gayà; Wass (Vallejo, 73 ‘), Racic, Soler, Álex Blanco (73’); Guedes et Gameiro (Cutrone, 90 ‘).

Buts

1-0 M. 14 Cala. 1-1 M. 19 Gameiro. 2-1 M. 88 Marcos Mauro.

Arbitre

Medié Jiménez (catalan). TA: Salvi Sánchez (23 ‘), Cala (26’) / Diakhaby (30 ‘), Gabriel Paulista (49’).

Incidents

Match joué à huis clos au Ramón de Carranza correspondant à la 29e journée de la Ligue de Santander.

L’interruption est survenue après un tangana entre les joueurs à la suite d’une dispute entre les locaux Ruisseau, remplacé plus tard à la mi-temps précisément par Marcos Mauro, et Diakhaby, qui, après le retrait de la Valence après une demi-heure, il n’est plus revenu sur le terrain et l’a remplacé Hugo Guillamón, bien que les Français aient demandé à ses compagnons de le faire.

le Valence a communiqué via ses réseaux sociaux que la cause du retrait de l’équipe était des insultes racistes contre Diakhaby, bien que l’ensemble de Javi grace, qui est toujours au milieu de la table, a alors décidé de revenir sur le terrain de Ramón de Carranza, où il n’a pas pu éviter une défaite contre lui. Cadix, soit huit points au-dessus de la baisse.

le Valence Il est sorti en tête du match et dans la première minute, il a eu sa première chance dans un tir extérieur du Danois. Daniel Wass que l’argentin Jérémie Conan Ledesma envoyé au coin. C’était le premier d’une succession de quatre virages consécutifs lancés par les Valenciens qui traînaient derrière le Cadix repoussé.

Essayé à nouveau Wass à 10 minutes, dans un autre plan éloigné qui Ledesma a rejeté un virage avec des difficultés, même si c’était le Cadix celui qui a pris les devants à la 13e avec un but de la tête de Ruisseau après un centre de Fali Gimenez.

le Valence, qui seulement cinq minutes plus tard à égalité dans un jeu d’attaque rapide qui a culminé les Français Kevin Gameiro par bas après un envoi précis des Portugais Gonçalo Guedes.

Après la reprise du match, après avoir quitté provisoirement le terrain à la suite de la confrontation entre Ruisseau et Diakhaby, le duel a été raréfié par l’incident et Valence a terminé un bâton par le côté portugais Thierry Rendall une minute avant la pause.

Dans la deuxième partie, il n’est pas apparu Ruisseau, qui a été remplacé par Marcos Mauro après la pause, et pendant cette période le Cadix a commencé à chercher à déséquilibrer la balance avec une tête haute Alvaro Negredo au début d’une faute latérale, peu avant la première heure de jeu.

Dans la minute 65, Ledesma il devait être utilisé à fond pour arrêter un tir dur du serbe Uros Racic, alors que dix minutes avant la conclusion des nouveaux arrivants Denis Cherysev et Manu Vallejo a créé un jeu qui pourrait se terminer par un but si ce n’était pas pour l’arrêt du but argentin de la Cadix dans la vente aux enchères du second.

le Valence intensifié les attaques sur le tronçon et Cherysev il a eu le 1-2 dans un coup de pied croisé qui n’est pas entré de peu (m.83), même si ce qui est arrivé cinq minutes plus tard était le but de la victoire de la Cadix marqué par la centrale Marcos Mauro, qui avait rejoint l’attaque, dans une belle tête après un bon centre de Ivan Alejo.