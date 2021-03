Résumé et objectifs de Cagliari

14/03/2021 à 20:10 CET

X. Serrano

Cristiano Ronaldo il a répondu aux critiques comme il sait le mieux, basé sur des buts. Avec un triplé dans la première demi-heure, les Portugais ont détruit un Cagliari audacieux mais pas très rapide en défense (1-3). Après le troisième but, le Portugais est allé vers la caméra et a mis sa main à son oreille. Un geste incomparable. Continuez à parler, je suis en charge du terrain.

CAG JUV Cagliari Cragno; Ceppitelli (Klavan, 69 ‘), Godín, Rugani (Pereiro, 80’); Zappa (Asamoah, 70 ‘), Nainggolan, Duncan (Calabresi, 80’), Marin, Nández; Joao Pedro et Simeone (Cerri, 80 ‘). Juventus Szczesny; Cuadrado (Frabotta, 83 ‘), De Ligt, Chiellini (Bonucci, 70’), Alex Sandro (Bernardeschi, 34 ‘); Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa (Arthur, 83 ‘); Ronaldo et Morata (McKennie, 70 ‘). Buts 0-1 M. 10 Ronaldo. 0-2 M. 25 Ronaldo. 0-3 M. 32 Ronaldo. 1-3 M. 61 Simeone. Arbitre Gianpaolo Calvarese. TA: Ronaldo (14 ‘), Carré (19’). Incidents Match joué à huis clos à la Sardegna Arena correspondant à la 27e journée de Serie A.

Cela a été une semaine très difficile Turin. Le tremblement de terre qui a conduit à l’élimination européenne avant la Port a déclenché des rumeurs sur l’avenir de l’équipe, avec Christian au centre du débat. Au point de, pour la première fois depuis son arrivée en 2018, remettre en question sa continuité. Quelques accusations qui ont alimenté la motivation des Portugais au malheur de la Cagliari.

Ronaldo Il lui a fallu dix minutes pour ouvrir la boîte avec une photo de marque maison. Il était suspendu dans l’air et un centre de Carré. Nández, son marqueur, a été retourné et il a presque semblé s’incliner devant elle. L’équipe sarde n’a pas été découragée, déterminée à dessiner immédiatement, ce qui a permis à la Juventus liquider le match sur la contre-attaque.

Morata a assisté aux Portugais, qui ont touché le ballon juste assez pour être renversé par Cragno. Pénalité et responsabilité pour les Portugais, qui ont jeté à briser et n’ont pas pardonné. Christian compléterait sa performance peu de temps après. Chiesa le cuir lui a donné l’intérieur de la zone et l’avant, avec trop d’espace, contrôlé, a jeté deux vélos et a relâché un coup de fouet croisé. Il est venu toucher le gardien de but, mais le ballon est resté sur le filet.

N’ayant rien à perdre, le Cagliari il est revenu effrontément après la pause. Il saisit le cuir et secoua le Juventus jusqu’à ce que vous trouviez le but. Szczesny reporté l’inévitable deux fois avant Simeone terminera à bout portant un centre latéral de Zappa. Le premier but du «cholito» depuis octobre.

La peur a fait le «Vecchia Signora», qui a fait un pas en avant et a défendu avec succès son avantage. Et dans la dernière action du duel, pour Christian Il a raté un heads-up qui aurait signifié son score au poker. Les trois points, le meilleur baume pour les «bianconeri».