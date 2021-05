Résumé et objectifs de Carthagène

30/05/2021

Le à 23:26 CEST

Jordi Roura

Gérone a clôturé le championnat régulier avec un nul à Carthagène (1-1) qui ne lui permet pas d’améliorer la cinquième place du classement final. La victoire, en fait, ne l’aurait pas non plus permis car ses prédécesseurs, Leganés et Almería, n’ont pas échoué. Avec le barrage assuré depuis la veille, l’incitation hier soir était de savoir qui serait le rival en demi-finale de la promotion promotionnelle. Et ce sera une vieille connaissance : Almería.

VOITURE

RIF

Carthagène

Marc Martínez, Delmás, Andújar, Datkovic, Forniés, Carrasquilla (Navas, 90′), José Ángel, Elady (Antoñito, 78′), Cayarga (Nacho Gil, 75′), De Blasis (Simón, 90′), Rubén Castro .

Girona

Juan Carlos, Calavera, Santi Bueno (Juanpe, 69′), Bernardo, Arnau Martínez, Aday (Valery, 75′), Ibrahima Kébé, Terrats, Monchu (Gumbau, 65′), Samu Sáiz (Bárcenas, 65′). Nahuel Bustos (Pablo Moreno, 65′).

Buts

1-0 M. 60 De Blasis. 1-1 M. 79 Valéry.

Arbitre

Trujillo Suárez (de Ténérife). TA : Carrasquilla, Antoñito et De Blasis / Santi Bueno et Aday.

Incidents

Cartagonova. 2500 spectateurs.

Gérone, avec Rubi, désormais dans l’équipe andalouse, en tant qu’entraîneur, a déjà perdu la promotion dans la promotion 2013 face à ce même rival, et l’a également retrouvé la saison dernière en demi-finale, à cette occasion, avec une victoire à l’Atletico. Montilivi vivra le premier match mercredi (21h00) et le match nul sera résolu aux Jeux méditerranéens samedi.

Le match d’hier avait peu d’histoire. Francisco a donné du repos à des hommes réguliers comme Couto, Franquesa, Sylla et Cristóforo, et a blessé Stuani. Malgré cela, Nahuel Bustos a eu quelques occasions en première mi-temps, ainsi que Monchu, dans une tête. En seconde période, l’équipe locale a avancé avec un superbe tir de De Blasis, alors que dans le jeu précédent, Gérone avait frôlé le but sur un coup de pied de Kebé qui venait de toucher la barre transversale. Gérone, qui a remporté sept victoires consécutives, n’a pas voulu perdre et Valery a fini par trouver un match nul.