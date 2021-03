Résumé et objectifs de Castellón

26/03/2021 à 23:07 CET

Sebastian Vargas Rozo

Le virus FIFA et un enrachado de Castellón menacé la stabilité de l’Espanyol, qui a ouvert la 31e journée de LaLiga SmartBank conscient qu’une victoire le propulserait, au moins jusqu’à Majorque, en tête du classement lundi. Et malgré un départ hésitant, Les hommes de Vicente Moreno ont gagné 1-3 et ont pris les trois points grâce à une excellente performance de Sergi Darder, auteur d’un doublet qui met fin à l’espoir des «Glorieux» et les met en tête.

CAS

ESP

Castellon

Whalley; Indias, Gálvez, Delgado, García (Salvador, 61 ‘); Krhin (Ruiz, 46 ‘), Sene, Bodiger (Molina, 61’), Mateu; Díaz (Diez, 10 ‘), Ortuño (Soriano, 46’).

Espagnol

Diego López; Gil, Calero (Lluis López, 82 ‘), Cabrera, Vila; Darder, David López; Embarba (Wu Lei, 82 ‘), Melendo (Vadillo, 69’), Melamed (Mérida, 69 ‘); Dimata (d’après Tomás, 46 ‘).

Buts

1-0 M. 13 Mateu. 1-1 M. 32 David López. 1-2 M. 42 Darder. 1-3 M. 50 Darder.

Arbitre

Gorostegui Fernández-Ortega (basque). TA: Indias (23 ‘& 35’), Delgado (64 ‘) / Dimata (30’), Calero (77 ‘). TR: Indias (35 ‘).

Incidents

Nou Castalia. Jour 31. Porte fermée.

Avec le clean and jerk des quatre matchs sans perdre, Castellón a voulu montrer que Castalia est un fort. Sa haute pression rendit les arrières Kakhol lavan nerveux et, avant un quart d’heure au compteur, le désastre fut créé: Leo Cabrera ne contrôlait pas bien un ballon dans sa zone et, en le laissant longtemps, il a forcé David López à commettre une faute sur Ortuño dans la zone. Grosse erreur pour quoi Marc Mateu a été accusé du point de penalty. Il n’a pas échoué contre Diego López.

Avec le premier à l’intérieur, les hommes de Moreno ont essayé de trouver des espaces pour générer des opportunités d’égalisation. Les «orelluts» étaient bien fermés, suivant le scénario qui les a conduits à une bonne séquence. Seulement jusqu’à ce qu’une demi-heure se soit écoulée L’Espanyol a trouvé le chemin, grâce à un corner d’Embarba que David López a terminé avec une tête.

Et le scénario a fini par tourner 35 ‘avec Coup de pied d’Iago Indias à Dimata. Le défenseur a vu le rouge devant son ancienne équipe, laissant Castellón avec dix avec tout un match devant lui. Le coup émotionnel était évident et les perroquets en ont profité: à 42 ‘Melendo a inventé une passe fantastique, Melamed l’a combattue et l’a servie à Darder pour pointer le 1-2 sur le tableau de bord.

Pour la seconde moitié, le jeu a été interrompu. La preuve en est que, dès qu’il a sauté après la pause, le troisième est tombé: De Tomás a marqué un grand coup sur la gauche et, après le centre et le rebond, Darder a tiré au deuxième poteau pour signer le doublé. En fait, ça aurait pu être un triplé, mais le VAR a annulé son but en raison du rebond fortuit dans sa main, déterminant ainsi que 1-3 abaissait le rideau du match.