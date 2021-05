Résumé et objectifs de Celta

22/05/2021

Activé à 22:13 CEST

Alex Carazo

Apothéose fin de saison pour lui Real Betis. Après une 2021 où ils ont été l’une des équipes d’Europe qui a perdu le moins de matchs, l’équipe Verdiblanco a certifié son billet pour la Ligue Europa à travers la grande porte avec triomphe2-3) avant le celtique à Balaídos. Pellegrini Il avait un plan au début de la campagne, quand l’équipe était à la dérive, il l’a continué jusqu’à ce que la mort et le temps finissent par lui donner raison. Grand travail de «The Engineer».

celtique

Villar; Vázquez (Veiga, 86 ‘), Domínguez, Araujo, Martín; Beltrán (Baeza, 82 ‘); Brais, Denis, Nolito (Solari, 58 ‘); Aspas, Mina.

Real Betis

Bravo; Emerson, Bartra, Ruiz, Miranda (Moreno, 46 ​​’); Guido, Guardado (Carvalho, 66 ‘); Rodri (Lainez, 57 ‘), Fekir, Ruibal (Tello, 46’); Iglesias (Loren, 82 ‘).

Buts

Lames 1-0 M.32. 2-0 Brais M.49. 2-1 Églises M.53. 2-2 M.69 Fekir. 2-3 M.73 Ruiz.

Arbitre

Gil Manzano. TA: Denis (26 ‘), Domínguez (40’), Nolito (45 ‘), Aspas (67’), Solari (92 ‘), Brais (96’) / Ruiz (18 ‘), Guardado (48’), Tello (75 ‘, 77’), Moreno (78 ‘). TR: Coudet (70 ‘).

Incidents

Balaídos (1700 fans).

le celtique rien n’a été joué le dernier jour, mais il a sauté sur l’herbe de Balles avec l’intention de terminer la saison en beauté avec six victoires consécutives. Le retour de la foule de Vigo dans les gradins a encouragé une équipe qui est entrée mieux dans le match et a réussi un penalty innocent de Bartra à propos de Mina qui a transformé Aspas.

Sans réaction, le Betis J’ai vu comment le triomphe momentané de Villarreal contre Madrid l’a condamné à se conformer à la Ligue de conférence. Plus encore en sortant des vestiaires après la pause Brais mendez a généré une parabole parfaite au long pôle de Claudio Bravo. Impossible pour le Chilien.

Mais si quelque chose a réussi à s’imprimer Pellegrini ce Betis est le caractère. Les Verdiblancos n’ont pas baissé les bras, Iglesias a coupé les distances du point de penalty, puis est venu l’émerveillement de Fekir. Le Français a beaucoup de qualité et manque de régularité. Mais ses étincelles ont servi à donner des points très importants à la Betis. L’ex du Lyonnais a lancé un coup franc dans le frontal qui a sauté la barrière et est tombé avec une précision chirurgicale pour entrer pleinement dans l’effectif de Villar.

De là, avec les visiteurs envahis et le celtique pas de réaction, la troisième était une question de minutes. Et il a fini par arriver sur un corner, ce qui a donné tant de buts au Betis cette saison. Victor Ruiz il a poussé le ballon dans le filet depuis la petite zone après un peigne au poteau proche. Retour complet.

Mais ceux d’Héliopolis ne savent pas gagner sans souffrir. Juste après le but de Ruiz, deuxième jaune à Tello. le Betis enduré du mieux qu’il a pu les quinze dernières minutes et scellé un triomphe qui le ramène à la Ligue Europa deux saisons plus tard.