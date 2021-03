Résumé et objectifs de Celta

14/03/2021 à 16:32 CET

Joël Gadea

Le Celta et l’Athletic Club ont confirmé qu’ils ne traversaient pas leur meilleur moment face au but. À Balaídos, Vigo et Basques étaient plus préoccupés de ne pas s’intégrer que de créer un danger, et le 0-0 en est la meilleure preuve.

CEL ATH Celta Vigo Iván Villar; Ke à Vázquez, Araújo (Aidoo, 85 ‘), Murillo, Aarón Martín; Mur; Brais Méndez, Denis Suárez (Solari, 77 ‘), Nolito (Beltrán, 77’); Aspas, Mina (Ferreyra, 68 ‘). Athlétique Unai Simon; Lekue, Núñez, Yeray, Balenziaga; Berenguer (De Marcos, 79 ‘), Dani García, Unai López (vainqueur, 68’), Morcillo (Ibai Gómez, 86 ‘); Villalibre (Williams, 68 ‘), Raúl García (Muniain, 45’). Arbitre Jaime Latre (Aragonais). TA: Santi Mina (45 ‘), Kevin Vázquez (63’), Murillo (70 ‘) / Lekue (41’). Stade Balaídos. Derrière des portes closes.

Rotations de Marcelino ils ont délogé un Athletic qui est sorti avec plusieurs remplaçants. En revanche, le Celta, avec son onze type, a pris l’initiative et a dominé le match, devant une équipe de Bilbao qui a profité des contre pour semer la confusion dans l’équipe locale. Sans succès dans les domaines, les deux Villar Quoi Simon, ils ont vécu tout le crash avec une grande tranquillité.

En seconde période, le Celta a donné plus de rythme à son jeu en attaque, mais a continué à se voir refuser dans la phase de définition. Petit à petit, l’Athletic est entré dans l’affrontement et a mis Celta mal à l’aise avec les manèges de Williams et le genre de Muniain. Devant, Aspas, désespéré par l’absence de décision de sa part dans la zone rivale.

Au final, le match s’est terminé sans but, avec un match nul qui éloigne les deux équipes de l’Europe et les maintient dans la zone médiane supérieure du classement, mais loin des places de qualification pour la Ligue de conférence.