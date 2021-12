Résumé et objectifs de CFI Alicante

01/12/2021 à 23:49 CET

Le vrai Betis qualifié pour le deuxième tour de la Copa del Rey en remportant une confortable victoire au stade El Collao de Alcoy par 0-4 contre un CFI Alicante dont le rêve était d’affronter un rival de Première Division.

CFI Alicante

Raúl Poveda, Fuentes, Edu Mesas, Luis García, Peral (Juanma Ruano, 62′), Esaú (Piña, 62′), Chinchilla (Kerl, 70′), Kevin, Edu Serrano, Laguna (Vendrell, 70′) et Heredia (Anto, 62′).

Bétis

Joel Robles, Bellerín (Ruibal, 63′), Edgar, Bartra (Kike Hermoso, 53′), Miranda (Rober, 83′), Paul, William Carvalho, Diego Laínez (Rodri, 70′), Joaquín (Alex Moreno, 83′ ‘) Borja Iglesias et Cristian Tello.

Buts

0-1 M.7 Cristian Tello. 0-2 M.28 Diego Laínez. 0-3 M.46 Joaquin. 0-4 M.50 Bartra.

Arbitre

Del Cerro Grande (école de Madrid), TA : Laguna, Kevin / Bartra.

Incidents

Match correspondant au premier tour de la Copa del Rey joué au stade El Collao de Alcoy. 3 200 spectateurs.

Les buts de Cristian Tello et Diego en première mi-temps et de Joaquín et Marc Bartra en deuxième période ont condamné un match de domination bétique Du début jusqu’à la fin.

Avec une formation initiale assez reconnaissable pour éviter les surprises, le Betis a tenu à préciser dès la première minute la différence de catégorie entre une équipe et l’autre. L’équipe de Manuel Pellegrini a joué presque toujours dans des terrains rivaux.

En conséquence, un tir puissant de Cristian Tello de l’extérieur de la surface est devenu le premier but de Verdiblanco. La résistance du CFI Alicante, équipe qui évolue dans le Régional Préférentiel Valencien, a duré à peine sept minutes.

Jouant à mi-gaz, le Betis a suffi à imposer sa supériorité. Ainsi, à la 28e minute, une arrivée de Joaquín à la ligne de fond s’est terminée par un but de Diego Laínez au but vide. Le 0-2 a mis l’égalité très en faveur d’une équipe bétique dominante et qui s’est arrêtée avec un net avantage.

La deuxième période n’aurait pas pu mieux commencer pour le Betis lorsque l’incombustible Joaquín a marqué le troisième but à la 46e minute. Avec 0-3 et l’égalité résolue, l’équipe de Pellegrini a ralenti un peu, même si cela ne les a pas empêchés de prendre plus d’avantages. Bartra a fait le quatrième lorsqu’il a dirigé une faute latérale lancée par Joaquín.

De là jusqu’à la fin, le point culminant a été l’ovation d’El Collao à Joaquín, avec le public debout, lorsqu’il a été remplacé dans les dernières minutes du match.