Résumé et objectifs de Chelsea

18/05/2021

Le 19/05/2021 à 00:47 CEST

Roger Payró

On dit souvent que la vengeance est un plat servi froid, mais Chelsea a à peine mis trois jours pour terminer le leur. Après avoir vu comment Leicester a remporté la finale de la FA Cup, les “ blues ” ont remporté la “ finale ” particulière de la Ligue des champions en Premier. Victoire indéniable malgré l’émotion finale (2-1) pour attaquer la troisième place et compliquer la présence des «renards» dans la prochaine édition de la compétition de clubs continentale maximale.

Chelsea

Mendy; Azpilicueta (Zouma, 88 ‘), Thiago Silva, Rüdiger; Reece James, Kanté (Kovacic, 32 ‘), Jorginho, Chilwell; Pulisic Werner (Giroud, 91 ‘) et Mount.

Leicester

Schmeichel; Fofana, Söyüncü, Castagne; Albrighton (Ricardo Pereira, 67 ‘), Tielemans, Ndidi, Thomas; Maddison (Iheanacho, 60 ‘); Vardy et Ayoze.

Buts

1-0 M. 47 Rüdiger. 2-0 M. 66 Jorginho (stylo). 2-1 M. 76 Iheanacho.

Arbitre

Mike Dean. TA: Azpilicueta (87 ‘), Mendy (91’) / Ayoze (32 ‘), Fofana (82’), Ndidi (89 ‘), Ricardo Pereira (94’) et Amartey (95 ‘, hors du terrain).

Incidents

Le pont de Stamford. 10 000 téléspectateurs.

L’équipe de Thomas Tuchel est sortie en trombe. En tant que chiens de chasse, chevaux sauvages ou utilisez la comparaison que vous aimez le plus. Il a empalé Leicester, toujours gueule de bois de leur jalon historique, et ne s’est pas arrêté avant d’avoir obtenu l’avantage à la lumière. Les 10 000 fans qui sont entrés sur le pont se sont bien amusés.

Un coup de pied central Chilwell que Pulisic n’a pas atteint, une autre livraison latérale qui a traversé la zone sans finisseur un penalty de Tielemans sur Werner que ni l’arbitre ni le VAR n’ont sanctionné, deux buts refusés à l’Allemand -Un pour órsai et un autre parce qu’il l’a fait avec sa main-, un arrêt de Schmeichel à Monter, un autre à Pulisic& mldr; tout ce qui s’est passé en 45 minutes à peine L’équipe de Rodgers n’a pas arrêté de vider l’eau.

La seule mauvaise nouvelle de Tuchel était La blessure de Kanté, qui a demandé le changement en ressentant un certain inconfort. La finale de la Ligue des champions aura lieu le 29 et ce serait une défaite très sensible. Les choses de football, après une première partie du siège, le but est venu dans la première approche de la seconde et de la manière la moins attendue.

Luke Thomas a donné un corner et un corner Rüdiger a marqué dans la bouche du but avec sa cuisse. Castagne a raté la cible. La résistance de Leicester est tombée, ce qui a vu Chelsea doubler le loyer de l’équateur du second semestre traun penalty de Fofana à Werner. Le VAR a corrigé la faute initialement sifflée par Mike Dean en dehors de la zone et le piétinement central a permis Jorginho phrase de onze mètres.

Les hommes de Tuchel ont eu un duel difficile qu’ils avaient remporté après un vol de Ndidi à Kovacic qu’Iheanacho a converti le premier dans le 2-1. Un tangana final entre deux équipes avec des comptes en attente après la coupe finale a gâché un match qui quitte Chelsea avec un pied et demi dans les prochains Champions.