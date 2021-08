Résumé et objectifs de Chelsea

08/12/2021 à 00h35 CEST

Alex Carazo

Cela ne pouvait pas être. Le Villarréal touché la Supercoupe d’Europe avec ses mains mais Képa il s’est chargé de l’arracher avec deux arrêts décisifs aux tirs au but. Tuchel Il lui a donné confiance et l’Espagnol a répondu. Ziyech avancé à Chelsea en première mi-temps, mais le Récital Gérard Morenou dans la seconde partie, grand but inclus, a donné des ailes au Villarréal de continuer à se battre jusqu’à la fin des heures supplémentaires. Émeri Le trophée se retrouve sans nouveau, et le Yellow Submarine devra attendre une autre occasion historique pour continuer à côtoyer les meilleurs.

CHE

VIL

Chelsea

Mendy (Képa, 119′) ; Rüdiger, Zouma (Christensen, 65′), Chalobah; Hudson-Odoi (Azpilicueta, 81′), Kanté (Jorginho, 65′), Kovacic, Alonso; Ziyech (Pulisic, 43′), Havertz, Werner (Mont, 65′).

Villarréal

Asenjo ; Foyth, Albiol, Pau, Pedraza (Estupiñán 58′); Yeremi (Mandi 91′), Trigueros (Moi Gómez, 70′), Capoue (Mario Gaspar, 70′), Moreno (Raba, 85′); Gérard, Dia (Morlanes, 85′).

Buts

1-0 M.27 Ziyech. 1-1 M.73 Gérard.

Arbitre

Sergueï Karasev. TA : Rüdiger (44′), Tuchel (45′) / Yeremi (61′), Raba (118′).

Incidents

Parc Windsor (13 000 spectateurs).

La finale a commencé le Chelsea avec sa version la plus dominante. Émeri a soulevé le duel tactique à Tuchel cédant l’initiative et avec le Villarréal rétracté à 4-4-2 dans leur propre terrain. Cela n’a pas fonctionné pour l’entraîneur basque dans les 45 premières minutes, qui a vu comment le Chelsea venaient continuellement dans la région de Asenjo.

Malgré avoir contrôlé le jeu, le but ‘Blue’ est arrivé dans le plus pur style Chelsea de Tuchel. Verticalité pure. Havertz a remporté le dos à Foyth recevoir l’envoi dans l’espace de Alonso et mettre un centre bas au cœur de la zone pour que Ziyech, qui a fini mordu, a dépassé Asenjo.

Le Marocain a confirmé avec les deux la grande demi-heure qu’il avait bouclée. Il était le meilleur de son équipe en première mi-temps, mais n’a pas pu la terminer en raison d’une blessure à l’épaule droite qui l’a contraint à quitter le match. Le Villarréal il a réagi dans la dernière section des 45 premières minutes mais avec de grandes difficultés à générer du danger. Trigueros Oui Gérard ils ne sont pas apparus et cela ne pouvait qu’apporter de mauvaises nouvelles pour le Yellow Submarine.

La deuxième partie était un film complètement différent. Le Villarréal Il est sorti avec tout pour mourir et la fête a tourné à 180 degrés. Et là commença le récit de Gérard Moreno. Masterclass de l’avant, qui continue de terminer une année 2021 spectaculaire. En fait, c’est le cinquième meilleur buteur des cinq meilleures ligues, parmi toutes les compétitions, seulement derrière Messi, Lewandowski, Haaland Oui Mbappé. Les mots sont inutiles.

Si quelqu’un devait égaliser pour lui Villarréal c’était lui. Correspondance parfaite dans la région avec Jour, qui a rendu le mur à Gérard et le laissa seul à définir avant la sortie de Mendy. Balle sur la case et le marqueur ne bouge plus. Extension, une autre cette année. En heures supplémentaires, le Chelsea appuyé mais Asenjo a tenu le Villarréal et la finale est allée aux tirs au but.

Le point fatidique croise une nouvelle fois la route du groupe ‘groguet’. Comme en 2006 contre United. Tuchel a donné accès à Képa à la dernière minute pour qu’il soit aux tirs au but. Et il avait raison. L’Espagnol a arrêté le lancement de Mandi, d’abord, et le décisif de Albiol en mort subite. Le titre est parti pour Londres et Chelsea a ainsi réalisé sa deuxième Super Coupe d’Europe.