Résumé et objectifs de Chelsea

in

14/08/2021 à 18:19 CEST

Alex Carazo

Tuchel a créé une véritable machine à jouer au football. On ne découvre rien si on dit que ce Chelsea Il domine pratiquement tous les records, mais lors des deux premiers matchs de cette saison, il l’a encore montré. Victoire très confortable pour l’équipe ‘Bleue’ lors de la première journée du Premier contre lui Palais de cristal avec les objectifs de Alonso, Pulisique et le surprenant Chaloba. De solides candidats pour le titre.

CHE

PLEURER

Chelsea

Mendy ; Chalobah, Christensen, Rüdiger; Azpilicueta (James, 67′), Jorginho, Kovacic, Alonso (Emerson, 86′) ; Mont, Werner, Pulisic (Havertz, 82′).

Palais de cristal

Guaita ; Ward, Kouyaté, Guéhi, Mitchell ; McArthur, Riedewald (Rak-Sakyi, 77′), Schlupp (Andersen, 57′) ; Zaha, Mateta (Benteke, 57′), Ayew.

Buts

1-0 M.27 Alonso. 2-0 M.40 Pulisique. 3-0 M.58 Chaloba.

La première semaine de compétition du Chelsea C’est un bon exemple de ce qu’est cette équipe. Mercredi, il a soulevé la Super Coupe d’Europe après avoir battu Villarreal aux tirs au but, dans un match peu spectaculaire de ceux de Tuchel mais où ils ont démontré avoir la réunion contrôlée aussi quand ils ont à souffrir.

Avant le Palais de cristal le premier jour de Premier, bien au contraire. Domaine du début à la fin Chelsea dans toutes les rubriques. Jeu, possession, chances, buts… Lettre de présentation avec l’objectif clair de se montrer comme de solides candidats au titre. Et bien sûr, première feuille blanche de la saison. Les « Bleus » ont une nouvelle fois fait preuve d’une solidité défensive irréprochable qui est l’une des marques de fabrique depuis l’arrivée du sélectionneur allemand.

Ils ont complètement annulé les “Aigles” pratiquement tout au long du match. Alonso ouvert la boîte avec un coup franc magistral à quoi Guaita Il ne pouvait qu’observer comment le ballon entrait docilement dans son but. Au bord du repos, Pulisique il a relevé le deuxième au tableau d’affichage pour remettre le match sur les rails et confirmer la grande première partie des locaux.

Les fans dans le pont de Stamford Ils se sont bien amusés à retourner dans les stades et tout indique qu’ils le feront tout au long de l’année. Après la pause le Palais mais ils n’ont pas réussi à déranger Mendy. Match parfait de Chaloba, Christensen Oui Rudiger dans la ligne des trois centraux si typiques de Tuchel. La concurrence dans cette ligne va être précieuse.

C’était précisément Chaloba qui a fermé le score avec le troisième but. L’arrière central anglais a clôturé sa semaine magique, après avoir fait ses débuts dans un match officiel avec lui mercredi Chelsea, avec un superbe but de l’extérieur de la surface contre la passivité défensive des joueurs de la Palais de cristal, que personne n’a sauté pour couvrir le coup.

C’est ainsi que s’est terminé le premier match de Premier de ce Chelsea 2021/22, très excitant en attendant le re-début avec le maillot ‘Blue’ de Romelu lukaku, comme si ce n’était pas assez ce que j’avais Tuchel en attaque, il vient renforcer peut-être l’élément le plus faible de l’équipe : le but.