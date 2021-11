Résumé et objectifs de Chelsea

23/11/2021

Le à 23h45 CET

Chelsea de Thomas Tuchel a pris le rouleau compresseur pour une promenade à Stamford Bridge. Sachant que c’était un match clé pour ses aspirations, les ‘bleus’ n’ont pas lésiné contre la Juventus et se sont battus 4-0 avec son peuple pour arracher la première place du groupe et, en plus, donner à la ‘Vecchia Signora’ sa première défaite de la phase.

Chelsea

Mendy ; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Kanté (Loftus-Cheek, 37′), Jorginho (Saúl, 76′), Chilwell (Azpilicueta, 71′); Ziyech, Pulisic (Werner, 72′), Hudson-Odoi (Mount, 76′).

Juventus

Szczesny ; Carré (De Winter, 80′), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro ; Rabiot, Locatelli (Arthur, 67′), Bentancur (Dybala, 59′), McKennie ; Chiesa (Kulusevski, 80′), Morata (Kean, 67′).

Buts

1-0 M. 27 Chaloba. 2-0 M. 56 Reece James. 3-0 M. 58 Hudson-Odoi. 4-0 M. 90 Werner.

Arbitre

Srdjan Jovanovic (Serbie). TA : Carré (23′).

Incidents

Journée 5. Stamford Bridge. 41 837 spectateurs.

Trevor Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi et Timo Werner ce sont les buteurs qui ont partagé le prix pour rendre la nuit amère pour Szczesny, qui a également dû se montrer pour éviter de voir son but tomber à plusieurs reprises dans ce qui aurait pu être une victoire historique contre une Juventus inconnue.

Et que Tuchel a encore souffert avec des blessures : vu comment N’golo Kanté et Ben Chilwell sont partis avant l’heure, tous deux avec des problèmes physiques, dans le duel contre l’équipe bianconero.

Kanté a dû être remplacé en première mi-temps par un problème musculaire, tandis que celle de Chilwell indique plus grave, puisqu’il a dû être assisté de deux personnes pour quitter le terrain.

L’Anglais a subi une chute en seconde période, lorsque Chesea a déjà gagné 3-0, avec Adrien Rabiot et a été soigné sur le terrain jusqu’à ce qu’il doive partir avec un mauvais visage et sans pratiquement pouvoir s’appuyer sur le green.

L’équipe ‘Blue’ est sortie sans un pur ‘neuf’, avec une fourche plus rapide qu’un buteur, mais cela leur suffit. Balle au coeur de la surface, balle morte devant et le jeune Chalobah, à bout portant, a tiré sur le gardien pour marquer son premier but en ‘Champions’. Le VAR a examiné une éventuelle main sur le jeu de Rudiger, mais a déterminé que rien ne s’était passé et que Chelsea avait déjà le dessus.

Et l’infériorité s’est amplifiée en seconde période, avec des jeux aussi innocents qu’un défenseur central de Chelsea, sans purs finishers contre une défense avec Bonucci et De Ligt. Le ballon, que Ziyech a raté au premier poteau, est tombé sur James, non marqué au deuxième. L’équipe n’a pas pardonné, volée au filet et peine morale. Hudson-Odoi a complété quelques minutes plus tard et Werner, à la fin, a baissé le rideau. Les deux joueront en tant que premier groupe lors de la dernière journée.