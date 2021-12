Résumé et objectifs de Chelsea

16/12/2021 à 23:24 CET

Un match miraculeux de Jordan Pickford dans le but d’Everton a sauvé un Rafa Benítez qui a remporté l’un des onze derniers matchs, et cela à égalité avec un Chelsea qui ne relève pas la tête (1-1). L’entraîneur espagnol a sauvé un match nul après un match au cours duquel des blessures l’ont forcé à retirer de nombreux joueurs et remplaçants locaux, avec ses stars Dominic Calvert-Lewin et Richarlison blessés, et Allan hors de forme.

CHE

VEILLE

Chelsea

Mendy ; Azpilicueta (Chalobah, 80′), Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek (Barkley, 65′), Jorginho, Alonso (Saúl, 65′); Ziyech, Mont ; Pulisique.

Everton

Pickford ; Holgate, Braithwaite, Keane, Godfrey ; Kenny, Doucouré, A. Gomes (Gbamin, 70′), Gordon (Onyango, 90′) ; Iwobi, Simms (Dobbin, 62′).

Buts

Monture 1-0 M.70. 1-1 M. 74 Braithwaite.

Arbitre

Michel Olivier. TA : Loftus-Cheek (45′), Jorginho (59′) / Holgate (21′), A. Gomes (64′), Dobbin (77′).

Incidents

Tour 17. Pont de Stamford. 31 000 téléspectateurs.

Les ‘Blues’, touchés par le covid, puisqu’avant le match ils ont annoncé les points positifs de Romelu Lukaku, Ben Chilwell, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi, ils ont tout de même obtenu un onze très compétitif qui n’a pas tardé à imposer leur football face à un Everton débordé. Chelsea a compté jusqu’à six tirs dans les 15 premières minutes du match, le plus clair dans les bottes de Reece James, qui a reçu une formidable passe en profondeur de Jorginho et a pardonné devant Jordan Pickford.

Le but anglais a vécu sa nuit et était chargé d’empêcher Chelsea d’ouvrir la boîte beaucoup plus tôt avec des arrêts de James lui-même pour une faute et en tête-à-tête avec Mason Mount alors que les tribunes marquaient déjà un but. Malgré des règles du jeu équitables, dans ce qui était un bon résultat pour Everton dans les circonstances, Benítez a souffert de l’agonie sur son banc, criant parce que l’équipe s’est noyée.

Tuchel, qui n’avait pas d’attaquants sur le banc, a fait une étrange expérience en plaçant Saúl Ñíguez comme avant-centre. Et la pièce a fonctionné. A la minute où j’ai touché le terrain, est venu le premier de Chelsea avec une ouverture pour Mason Mount qui l’a mis à travers le bâton court de Pickford. Travail accompli, pensa Chelsea, mais une cruche d’eau froide leur tomba dessus. Faute latérale accrochée à la surface et Jarrad Branthwaite, le meilleur d’Everton ce soir, a capté le ballon en se jetant dans une position acrobatique.

Le 1-1 a été un désastre pour Chelsea et ils sont allés chercher le but de Pickford, à qui il restait encore un dernier tour de magie. Un arrêt sur une tête de Silva qui a désespéré Stamford Bridge. Ce match nul est un coup dur pour ceux de Tuchel, qui n’ont remporté qu’un de leurs quatre derniers matchs et qui sont à quatre points du leader, Manchester City, qui n’a pas failli face à Leeds.