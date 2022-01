Résumé et objectifs de Chelsea

01/02/2022 à 19:48 CET

Un arrêt dans la dernière ligne droite de la première mi-temps a annulé l’avantage de deux buts acquis par Liverpool et évité la défaite de Chelsea à Stamford Bridge (2-2), d’où Manchester City est sorti encore plus renforcé dans le leadership, qui prolonge son avantage dans le premier ministre.

CHE

LIV

Chelsea

Mendy ; Chalobah (Jorginho, 70′), Thiago Silva, Rüdiger ; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso ; Mont, Pulisic ; Havertz (Hudson-Odoi, 79′).

Liverpool

Kelleher ; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas ; Henderson, Fabinho, Milner (Keita, 69′) ; Salah, Diogo Jota (Oxlade-Chamberlain, 69′), Mané (Jones, 90′).

Buts

0-1 M. 9 Mané. 0-2 M. 26 Salah. 1-2 M. 42 Kovacic. 2-2 M. 45 Pulisic.

Arbitre

Anthony Taylor. TA : Pulisic (17′) / Mané (1′), Konaté (83′).

Incidents

21e journée. Stamford Bridge. 41 000 téléspectateurs.

Manchester City mène désormais l’équipe de Londres de dix points et l’équipe de Jurgen Klopp de onze, qu’il n’était pas sur le banc touché par le covid. Ce n’était pas la seule perte de Liverpool celle de son entraîneur. Les rouges, peu avant le départ, ont révélé qu’Alisson, Joel Matip et Roberto Firmino n’allaient pas jouer car ils avaient été testés positifs.

La fête fut bientôt agitée. Neuf minutes plus tard, un centre de Diogo Jota a entraîné une énorme erreur du défenseur Trevoh Chalobah qui en a profité Sadio Mane bat Mendy. Avant la demi-heure, un Liverpool écrasant a prolongé son avantage dans une excellente définition de Mohamed Salah qui, après avoir reçu un ballon de Trent Alexander Arnold, a assis le but africain de Chelsea.

Mais Chelsea n’a pas rétréci. Il a imposé le rythme dont il avait besoin et a commencé à encercler la zone des rouges, de plus en plus acculée. Et c’est en 42 que l’un des buts de la saison a donné un tournant à la chute. Un coup franc latéral de Marcos Alonso a été dévié par Kelleher avec ses poings vers la demi-lune. Il y avait Kovacic qui, sans lâcher le ballon et d’une volée précise, le ballon a atteint le filet.

Trois plus tard, au milieu de l’avalanche locale, la cravate est venue. N’Golo Kanté a volé un ballon qu’il a envoyé à l’Américain Christian Pulisic qui a laissé la défense rivale en évidence, a fait face au cadre et a amené le ballon dans le filet. Le choc pouvait tomber de chaque côté par la suite, mais il n’y avait pas de succès alors que Mendy et Kelleher commençaient à grandir. Tables à Stamford Bridge d’où le Manchester City de Guardiola est renforcé.