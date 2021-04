Résumé et objectifs de Chelsea

13/04/2021 à 23:07 CEST

Tuchel a averti dans l’aperçu. “Le moment de gagner les champions est maintenant”. Et son Chelsea s’est mis au travail. Contre Porto, au match retour au Pizjuán et après le 0-2 au match aller, a fait le minimum pour se présenter en demi-finale des Champions. Mais la réalité est qu’elle existe déjà. Son rival dans l’avant-dernier tour du tournoi sera le Real Madrid ou Liverpool, que ce mercredi ils jouent leur ticket à Anfield, où les blancs partent avec un avantage après 3-1 réalisé à Valdebebas.

CHE

OPO

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mont (Ziyech, 86 ‘), Havertz (Giroud, 92’), Pulisic.

Port

Marchesín; Manafá (Nanu, 75 ‘), Mbemba, Pepe, Zaidu; Sérgio Oliveira (Vieira, 84 ‘), Uribe, Otávio, Grujic (Taremi, 63’); Corona (Luis Díaz, 75 ‘), Marega (Evanilson, 75’).

Arbitre

Clément Turpin (France). TA: Sérgio Oliveira (46 ‘), Corona (74’), Pepe (82 ‘) et Luis Díaz (88’) et Taremi (94 ‘).

Incidents

Sánchez Pizjuán. Derrière des portes closes.

Le bas de dernière minute de Kovacic contraint Tuchel à recomposer son centre du terrain donnant accès à Kanté. Quel luxe d’avoir ce type de variante dans un modèle. Les deux autres nouveautés dans le onze concernant la victoire contre Crystal Palace en Premier étaient Thiago Silva et James. Ci-dessus, l’Allemand a répété avec le trident formé par Mount, Havertz et Pulisic. Le technicien commence à avoir le goût de jouer sans un pur «neuf» et donne le sentiment que l’idée peut définitivement cailler au vu de ce qui va arriver.

C’était Corona, cependant, le véritable protagoniste de la première partie. El Tecatito est un vrai serpent et était sur le point de mordre Chelsea plusieurs fois. Tout d’abord, après une erreur de tout-petit de Mendy. Et puis dans une belle action personnelle dans laquelle il a battu le dos de Chilwell avec son corps mais a fini par tirer.

SILENCE MORTUAIRE

Dans le «blues», beaucoup de parcimonie. Peut-être trop. Quelque chose de logique cependant, étant donné que c’est Porto qui a dû vaincre le 0-2 au match aller. Malgré tout, l’équipe anglaise était sur le point de fermer définitivement l’égalité dans quelques contre-attaques effervescentes qui ont gaspillé Monter au moment de vérité. À ce moment-là Kanté Il était déjà dans un excellent plan, comme cela s’est produit au deuxième tour contre Atleti. Il n’y a pas de milieu de terrain au monde qui couvre autant de terrain que lui. De plus, cela donne le sentiment qu’il est toujours frais comme une laitue. Une folie totale.

Après la pause, Porto a doublé la mise en avançant sa défense, emmenée par l’incombustible Pepe, au centre du champ. De perdu à la rivière, Sérgio Conceiçao a dû penser. Mais les espaces laissés par les “ dragons ” étaient du mana pour Chelsea, qui perforait néanmoins l’os à chaque fois qu’il s’approchait de l’objectif de Marchesin. Le dernier but de Taremi de scissors lors du dernier jeu du match, l’un des buts de cette Ligue des champions, est resté une simple anecdote. Ils sont très sérieux au sujet du «blues» cette fois. Au loin, le Real Madrid ou Liverpool. Grands mots.