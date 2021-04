Résumé et objectifs de Colonia

20/04/2021 à 21:00 CEST

.

Cologne, avant-dernière de la Bundesliga, a donné la surprise mardi en battant la deuxième place, le RB Leipzig, 2-1 grâce à deux buts de Jonas Hector, un jour de semaine. La victoire de Colonia, en plus de lui redonner espoir dans la lutte contre la relégation, peut permettre au Bayern d’augmenter son avance sur Leipzig dans la lutte pour le titre de la saison allemande.

CHOU

LPZ

Eau de Cologne

Klaxon; Ehizibue (Schmitz, 75 ‘), Czichos, J. Horn, Bornauw; Rexhbecaj, Skhiri, Hector (Meyer, 93 ‘); Duda, Wolf (Kainz, 66 ‘), Drexler (Ozca, 93’).

Leipzig

Gulácsi; Mukiele (Hwang, 77 ‘), Upamecano, Klostermann, Halstenberg (Kluivert, 66’); Adams (Angeliño, 61 ‘), Haidara, Kampl, Nkunku; Forsberg (Dani Olmo, 61 ‘), Sorloth.

Buts

1-0 M. 46 Hector. 1-1 M. 59 Haidara. 2-1 M. 60 Hector.

Arbitre

Frank Willenborg. TA: Ehizibue (23 ‘) et Czichos (95’) / Upamecano (56 ‘), Kampl (83’) et Kluivert (95 ‘).

Incidents

RheinEnergieStadion. Derrière des portes closes.

Leipzig avait une nette domination en première mi-temps et les meilleures chances contre un Cologne qui se concentrait sur sa défense et ne cherchait que très sporadiquement la chance dans la contre-attaque.

À la minute 2, la première approche du but a été donnée avec un tir de Emile Forsberg qui a été bloqué par la défense. Un après, Maîtresse haidara fini dévié au centre Forsberg, et dans la minute 5 Christopher Nkunku a écrasé le ballon dans le filet extérieur. Les meilleures chances sont venues plus tard, avec un tir légèrement dévié de Mukiele (m.36), après avoir reçu le ballon complètement libre à l’intérieur de la surface, et une tête d’Alexander Sörloth (m.41), qui a forcé le gardien de but Timo Horn à un bon arrêt.

Du côté de Colonia, il n’y a eu que deux tentatives offensives dignes de mention en première mi-temps. Une contre-attaque de Jonas Hector (m.25) qui aurait donné plus mais qui s’est soldée par un tir trop faible et sans placement, et une arrivée de Andrej Doute (m.38) avec un tir légèrement dévié.

Malgré ces deux arrivées en général, on peut dire que pour Cologne, le travail de la première mi-temps avait été avant tout un travail de résistance passive et l’objectif de Leipzig semblait une question de temps.

Cependant, Colonia est sorti en seconde période dans un plan beaucoup plus agressif et a commencé avec leurs lignes nettement plus avancées, ce qui leur a permis de voler des balles dans la moitié opposée et de se rapprocher du but opposé. Les fruits sont arrivés tôt, à 4 m 7, lorsque Hector Janes Horn s’est dirigé vers le centre par la gauche.

L’avantage de Colonia n’avait pas grand-chose à voir avec ce qui avait été vu en première mi-temps.

Le jeu en général est devenu plus uniforme qu’en première mi-temps. En 58, l’égalité est venue, avec un tir de Haidara de la demi-lune dans un jeu qui a commencé par un long dégagement du but de Leipzig. Peter Gulacsi. Mais juste deux minutes plus tard, Hector a mis à nouveau Colonia en avantage avec un tir du pied gauche dans la surface après avoir reçu une passe au talon de Doute.

Leipzig avait de bonnes chances d’égaliser, la meilleure à la 94e minute, peu de temps avant la fin, avec un tir dévié de Justin Kluivert dans la zone.