Résumé et objectifs de Dortmund

L’ensemble des Adi Hütter a été imposé à Borussia Dortmund (1-2) en duel direct pour la présence des deux équipes en Europe la saison prochaine. Avec les locaux derrière les surnommés «Eagles», à quatre points de distance, le match était présumé intéressant et passionnant. Un combat pour un endroit européen pas cher. Et ainsi le Eintracht Francfort, qui a pris les devants, a su accepter le coup de cravate, avant la pause, et a laissé son rival sans options de réaction avec un but «in extremis». UNE Erling Haaland à peine apparu, sa présence en prochaine Ligue des champions sera compliquée, tant qu’il restera au Signal Iduna Park.

BOR

EIN

Borussia Dortmund

Marwin Hitz, Emre Can, Akanji, Hummels, Nico Schulz (Reinier, 80 ‘), Thomas Delaney, Thorgan Hazard (Knauff, 63’), Bellingham (Dahoud, 56 ‘), Raphaël Guerreiro, Marco Reus (G. Reyna, 80’) ‘) et Erling Haaland.

Eintracht Francfort

Kevin Trapp, Tuta, Stefan Ilsanker, Evan N’Dicka, Erik Durm (Chandler, 74 ‘), Djibril Sow, Sebastian Rode (Barkok, 88’), Filip Kostic, Amin Younes (Kamada, 46 ‘), André Silva (Zuber , 89 ‘) et Luka Jovic.

Buts:

0-1 (11 ‘): Nico Schulz. 1-1 (44 ‘): Mats Hummels. 1-2 (87 ‘): André Silva.

Arbitre:

Manuel Gräfe. Il a averti Filip Kostic, Djibril Sow, Sebastian Rode

Et que le début du jeu a montré l’ensemble de Edin terzic avec plus d’intentions pour obtenir les trois points. L’ensemble du jeu a été joué par des joueurs locaux et il ne leur a pas fallu longtemps pour atteindre l’objectif défendu par Kevin Trapp, avec une vente aux enchères de Raphael Guerreiro qu’il est parti. Cependant, les visiteurs ont fait de même. Amin younes il a répondu, de l’extérieur de la zone, avec un coup droit. Après cela, le premier obstacle viendrait pour le Borussia Dortmund. Nico Schulz Il a introduit le ballon dans son propre but et a ouvert le score en faveur de la Eintracht. De là, ceux de Hütter ils se sentaient plus à l’aise et avaient plus d’opportunités. Il a également commencé à apparaître Erling Haaland avec ses premiers coups, le premier dévié et le second aux mains de Trapp.

Le match a été bloqué, stoppé par les fautes et les interruptions constantes que certains et d’autres ont commises, et qui ont empêché le football de couler. Quand il semblait que tout cela nous laissait un avantage minime pour les visiteurs à la mi-temps, un corner pris par Emre peut était surmonté de Mats Hummels mettre les tables sur le tableau de bord et affronter les secondes et quarante-cinq minutes d’une autre manière.

La seconde moitié a suivi la même tendance. De nombreuses interruptions. Les coups de pied arrêtés se sont démarqués des combinaisons collectives et à plusieurs reprises les joueurs sont tombés, encore et encore, hors-jeu. À Stefan Ilsanker Ils l’ont un peu annulé pour cette raison même. Et après plusieurs changements de cartes et quelques variations tactiques, le jeu est resté le même. L’égalité semblait être établie sur le tableau de bord en tant que résultat final. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Avec quatre minutes restantes dans le temps réglementaire, Filip Kostic s’est débarrassé de deux rivaux et, du côté gauche, a mis une grosse balle au deuxième poteau, où André Silva Il l’a emporté dans le saut et a fini avec sa tête pour prendre de l’avance sur le tableau de bord dans le dernier moment du match, ne laissant ainsi quasiment aucune option de réaction à ceux de Terzic.