Résumé et objectifs de Ferencvaros

30/09/2021 à 23:24 CEST

Alba López

Il met le direct sur ‘Eurobetis’ vers la phase suivante avec une victoire contre Ferencvaros qui laisse les Verdiblancos à égalité à six points avec le Bayer Leverkusen, avec qui ‘a priori’ sera jouée la première place du groupe. Fekir, Tello et un but contre son camp de Wingo Ils ont offert la victoire à l’équipe Héliopolitaine à la Groupama Arena de Budapest.

FER

Bétis

Ferencvaros

Dibusz ; Wingo, S. Mmaee, Botka (Zubkov, 82′), Blazic, Civic ; Laidouni (Loncar, 89′), Vecsei ; Zacchariasen (Nguen, 61′), Uzuni ; R. Mmaee.

Bétis

Rui Silva ; Montoya, Pezzella, Bartra, lex Moreno ; Akoukou (Guido, 57′), Gardé ; Joaquín (Tello, 57′), Fekir, Rodri (Rober González, 81′); Borja Iglesias (Willian José, 57′).

Buts

0-1 M. 17 Fekir. 1-1 M. 44 Uzuni. 1-2 M. 76 Wingo, but contre son camp. 1-3 M. 94 Tello.

Arbitre

Roei Reinshreiber (Israël). TA : Akoukou (41′), Laidouni (87′) / Montoya (59′), Rodri (79′).

Incidents

Groupama Arena (Budapest). 18 000 téléspectateurs.

Jusqu’à neuf changements concernant la victoire contre Getafe introduits Pellegrini en Hongrie. Cette année, le Chilien a une garde-robe profonde à percer et il se plaît devant le miroir. La bourde d’un des deux hommes qui a récidivé dans le onze a cependant empêché le Betis d’aller se reposer avec un avantage au tableau d’affichage.

Avant, après un quart d’heure, Fekir Il avait dépassé les Verdiblancos. Le Français s’est installé dans la zone avec une passe de la droite de Rodri et a tiré sur le gardien de Ferencvaros d’une volée. Son renouvellement doit être clôturé prochainement, car il est l’un des rares de l’équipe avec Canaux, absent à Budapest pour cause de blessure, ce qui fait la différence.

L’erreur fatale de la nuit a été commise Pezzella au bord de la pause voulant faire jouer le ballon par derrière. Il a glissé et a servi la cravate sur un plateau pour Uzuni. Un harakiri à part entière. Comme le local Wingo après avoir traversé les vestiaires. Pellegrini a déplacé son banc et la petite révolution a fonctionné. Pour l’autoflagellation de Wingo avec un but contre son camp sur corner. Mais ces buts en valent également la peine et les Héliopolitains ont mis un pied et demi en huitièmes de finale. Tello a rejoint la fête dans le temps additionnel.