Résumé et objectifs de Feyenoord

08/08/2021 à 19:22 CEST

Alex Carazo

Il est resté sur le rivage le Athlète de Madrid après avoir ramé plus d’une partie avec un footballeur de moins De Kuip pour expulsion par rouge direct de Carrasco à la minute 40. Le Feyenoord Il a pris la tête lors du match aller, a noué la sangle à la fin, mais dans le dernier jeu du match, les Néerlandais ont remporté la victoire.

Fey

AU M

Feyenoord

Bijlow (Marciano, 46′); Pedersen (Hendriks, 60′), Trauner (Fer, 46′), Senesi (Burger, 60′), Malacia (Teixeira, 60′) ; Toomstra, Linssen (Antonucci, 60′), Kokcu (Hartjes, 60′) ; Jahanbakhsh (Bozenik, 46′), Til (Bannis, 60′), Sinisterra (Haps, 46′).

Athlète de Madrid

Oblak ; Nehuén (Serrano, 46′), Giménez (Sánchez, 62), Hermoso; Carrasco, Koke (Herrera, 46′), De Paul (Arias, 58′), Saúl (Camello, 80′); Llorente (Vrsaljko, 46′), Lemar (Kondogbia, 46′) ; Simeone (Correa, 58′).

Buts

1-0 M.18 Linssen. 1-1 Sangle M.83. 2-1 M.92 Bannis.

Arbitre

Dennis Higler (néerlandais). TA : Trauner (47′). TR : Carrasco (41′).

Incidents

De Kuip (environ 20 000 téléspectateurs).

L’équipe rojiblanco clôture la pré-saison avec de nombreux doutes concernant le jeu et principalement les résultats. Une seule victoire en cinq matchs, avec deux nuls et deux défaites, force le Sportif d’être très vigilant en début de saison si vous ne voulez pas avoir de surprises.

Le retour des supporters dans leur stade a poussé le Feyenoord tout au long de la réunion dans un De Kuip que bien qu’il ne soit pas complet, il a encouragé son équipe tout au long du match et comme s’il s’agissait d’un match officiel. Il y avait beaucoup d’envie de revenir dans les stades. Les de Arne Slot profité des premières minutes d’une grande intensité pour rattraper le Sportif à la sortie d’un corner et marquer le premier après un grand jeu de stratégie.

Cela a coûté la Sportif générer des occasions malgré la domination du jeu. Décocher “made in” Llorente, l’hyperactivité de Giuliano Siméone et les arrivées de Carrasco par groupe, ils ont été le point culminant des colchoneros en première mi-temps. Précisément le Belge a été l’un des protagonistes de la rencontre, bien qu’un protagoniste négatif. Les fils se sont croisés lors d’une collision avec Malacie Oui Kokcu et l’arbitre a montré le papier cartonné rouge direct après le tangana. Même le ‘Cholo’ Siméone il a dû traverser le terrain pour séparer Carrasco de la bagarre, mais il était trop tard.

Avec un footballeur de moins, la seconde mi-temps est devenue une exercice de survie pour l’Atlético, qui ne se sent pas du tout mal à l’aise dans ces situations défensives à bloc mais qui montre tout de même qu’il y a un manque d’activité en ce début de saison. Malgré tout, le Feyenoord il a laissé les rojiblancos en vie et dans un jeu isolé, le match nul est venu avec un but dans le plus pur style ceinture. Il a ramassé un ballon libre dans la surface après être passé inaperçu des défenseurs et défini avec son calme habituel.

Siméone Il a semblé satisfait du travail défensif de son équipe et a donné le nul pour de bon avant d’affronter la première journée de la Ligue. Cependant, et après un jeu d’attaque par le Sportif, les Feyenoord a lancé une contre-attaque parfaite qui s’est terminée par le but vainqueur, le travail de Bannis. C’était la dernière partie du match.