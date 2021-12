Résumé et objectifs de Fribourg

19/12/2021 à 17:54 CET

En Bundesliga, la lutte pour le championnat est une affaire de deux. Bayern et Borussia Dortmund. Mais le concours pour la troisième et la quatrième place est plus beau que jamais. Et pour l’instant, le gagnant est Fribourg, qui a battu le Bayer Leverkusen 2-1 et passera Noël dans cette position privilégiée.

VEN

B04

Fribourg

Flekken, Kübler, Lienhart, Nico Schlotterbeck, Günter, Haberer (Eggestein, 80′), Höfler, Sallai (Schade, 56′), Grifo (Demirovic, 80′), Jeong Woo-yeong (Schlotterbeck, 91′), Höler.

Bayer Leverkusen

Hrádecký, Frimpong, Kossounou, Tah, Sinkgraven (Bakker, 87′), Andrich, Aránguiz (Palacios, 80′), Wirtz, Demirbay (Sertdemir, 87′), Adli (Paulinho, 76′), Schick (Alario, 76′) ).

Buts

1-0 M.33 Griffon (plume). 1-1 M.46 Aránguiz. 2-1 M.84 Schade.

Arbitre

B. Cortus. TA : Schlotterbeck (30′), Holer (86′) / Frimpong (32′), Andrich (39′), Kossounou (82′).

Incidents

Match joué à l’Europa-Park Stadion.

Le match a commencé électrique, avec un Fribourg cherchant à prendre l’avantage le plus tôt sera le mieux. Schlotterback a testé Hradecky dès la première minute, une sacrée déclaration d’intention. Et peu de temps après, le même gardien est intervenu à nouveau pour éviter le but de Holer. Les locaux, qui voulaient dépasser Leverkusen dans le tableau, étaient clairement les dominants du match et ont continué à revenir encore et encore jusqu’à ce qu’ils trouvent leur récompense. Lorsque la demi-heure de choc a été atteinte, l’arbitre a signalé un penalty pour les mains de Frimpong et Grifo l’a transformé d’une belle panenka. Mais dans le dernier jeu de la première mi-temps, les hommes de Seoane ont réagi. A la sortie d’un virage, Aránguiz s’est retrouvé avec un ballon qu’il a envoyé au fond des mailles avec sa tête.

Ce but a laissé Fribourg quelque peu abasourdi, et beaucoup moins s’est produit en seconde période. Le jeu s’est endormi et les seules occasions qui ont été vues sont des tirs longs. Et quand tout indiquait une distribution de points, Schade est apparu. Dans un centre à droite, le joueur local a été plus rapide que Hradecky et a devancé le gardien, mettant la botte pour déséquilibrer l’équilibre et donner les trois points à son équipe.