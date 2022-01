Résumé et objectifs de Fuenlabrada

01/06/2022 à 18:18 CET

.

Cadix a atteint le deuxième tour de la Copa del Rey (0-1) au dernier moment de son match contre Fuenlabrada, alors que les prolongations étaient déjà considérées comme acquises au stade Fernando Torres.

IL A ÉTÉ

GOUJAT

Fuenlabrada

Nez; Iñaki, Sotillos, Pulido, Pol Valentin (Iribas, 70 ‘); Diéguez, Cristóbal (Konaté, 46′), Ami, Anderson ; Zozulya (Kanté, 58′) et Timité (Pedro León, 58’).

Cadix

David Gil ; Parra, Chust, Cala, Arzamendia; Bastida (Espino, 78′), Álex Fernández, Jonsson (Alarcón, 55′); Sobrino (Alejo, 89′), Andone (Negredo, 78′) et Osmajic (Chapela, 55′).

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA : Osmajic (48′), Chust (74′) et Konaté (86′).

Stade

Fernando Torres. 1 819 spectateurs.

Le tournoi de coupe a été présenté aux deux équipes comme une opportunité de remporter une victoire passionnante et un baume pour soulager les maux de la ligue, situés comme ils le sont dans les catacombes de qualification des deux catégories les plus élevées du football espagnol.

Cependant, Ni le besoin ni l’illusion n’ont pénétré les prétendants. Ils ont honoré le Jour des Rois Mages et ont offert la première partie, offrant un spectacle lent sauf dans des situations très isolées.

A) Oui, Et une Il menaçait d’une tête en corner et tentait plus tard d’un tir largement dévié du côté droit. Dans la zone opposée, le plus grand danger a été généré Pol Valentin avec un coup de pied central qui a touché le haut de la barre transversale.

Compte tenu des circonstances, le jeu ne pouvait que s’améliorer après la pause. Et heureusement pour les fans, c’était le cas. Une équipe locale plus stimulée a commencé à s’étirer et a eu deux occasions claires, un tir qui a effleuré un bâton de Anderson et un chef de Brillant après un corner qui a forcé une bonne intervention de David Gil.

Ce n’est pas pour cette raison que les Cadix sont tombés, vous voulez pouvoir prendre de l’avance grâce à un coup sûr de Chapela qui n’a pas trouvé de but. Les bases pour améliorer la qualité de la chute étaient en place et la seule chose qui manquait était qu’au fil des minutes l’ambition arrivait.

C’était encore plus grand dans le cas de l’hôte, qui a fait un pas en avant avec l’entrée de Pedro León, qui a pu dépasser son équipe grâce à un impact de la deuxième ligne bien sauvé par David Gil.

Suivez la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Quand tout le monde s’est préparé à jouer trente minutes de plus, Alarcon a chassé le ballon jusqu’au bord de la zone et l’a frappé fort et bas hors de portée de Nez.

Cadix a ajouté ainsi son troisième triomphe en Copa del Rey, qui est également le troisième d’un match officiel depuis le 5 novembre dernier.