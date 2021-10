Résumé et objectifs de Fuenlabrada

31/10/2021

Le à 17:38 CET

Tatiana Perez

Le plus important est fait et c’est grâce à Stuanje. Gérone est sorti de la relégation après avoir battu Fuenlabrada aujourd’hui, dans un match fou qui a failli céder (1-2). Kébé a avancé à ceux de Michel profitant de l’expulsion de Dago, mais, ayant tout en tête, les rojiblancos n’ont pas su le gérer et sont à court de Samu, par rouge direct, ni Jaïro, pour le double jaune.

Fuenlabrada

Altube ; Iribas (Soldano, 86′), Juanma, Diéguez, Pol Valentin; Pina (Pulido, 78′), Mbia (Dago, 67′) ; Pedro León, Anderson (Iban Salvador, 78′), Cristóbal; et Zozoulia.

Gérone

Jean Charles; Eh bien, Bernardo, Juanpe ; Arnau, Terrats, Aleix García (Valery, 9’0), Jairo Izquierdo; Samu Sáiz, Borja García (Darío, 18′) (Kebe, 62′) et Bustos (Stuani, 62′).

Buts

0-1 M.80 Kébé. 1-1 M.89 : Pedro León. 1-2 M.96 : Stuani.

Arbitre

Gorostegui Fernández (basque). TA : Pedro León (63′), Iribas (64′), Mbia (66′) et Iban Salvador (83′) / Jairo Izquierdo (2A, 86′). TR : Dago (76′) / Samu Sáiz (83′) et Ortolá (93′).

Stade

Fernando Torres. 1.639 spectateurs

En conséquence, Pedro Léon a égalé une pénalité. Alors que tout était pratiquement impossible, l’Uruguayen a semblé donner la victoire à la dernière minute. Le duel, en plus, a laissé les blessures de Borja García et Sarmiento, qui ont dû quitter le terrain de jeu.

Michel continue de donner une continuité à la défense de trois centraux à la recherche de confirmer l’amélioration de son équipe. Il n’a introduit qu’un seul changement, forcé par la sanction de Baena. A sa place est entré Terrats. Les Géronais ont dominé depuis le début, mais avec des difficultés pour que le jeu se déroule. Ils sont venus dans un contre, bien que le centre de Jaïro pour Samu Ça fait trop longtemps.

À la 19e minute, Borja a été blessé et a dû être remplacé par Sarmiento. ils en ont profité José Luis Oltra tester Jean Charles: le gardien de but a évité le danger d’un tir d’Anderson sans que Pedro León puisse rattraper le rejet et un tir de Pol Valentín qui s’est terminé par un ballon dévié de Anderson.

Gérone a également eu ses options. Bien que le plus clair ne l’ait pas du tout servi car Bustos, qui avait la possibilité de finir seul devant Altube, y a trop réfléchi et il lui a pris le ballon. Puis il l’a eu Sarmiento, après une bonne conduite de Samu, dehors.

Dans la deuxième partie, Diéguez a été sur le point d’ouvrir la boîte avec un coup de tête qui s’est arrêté Jean Charles et un autre avec la poitrine après une action de coin. Michel a subi un nouveau revers avec une autre blessure. Cette fois, il a été Sarmiento qui a quitté le terrain de jeu. Déjà avec Stuani, Gérone a eu une autre occasion qui a détourné Altube. L’Uruguayen en a perdu deux de plus, restant seul devant le gardien et l’obligeant à frimer.

Le scénario a changé en 1976 à la suite de l’expulsion de Dago avec un rouge direct à cause d’un tacle dur à Kébé. Celui du Mali a profité de la supériorité numérique en avançant vers Gérone.

Alors qu’il semblait enfin que tout était sous contrôle, l’expulsion du Samu a compliqué les choses. Encore plus celui de Jairo, donnant le match nul à Fuenlabrada avec un but de Pedro León sur penalty à la dernière minute. La chance est que, en plus, Stuani est venu à la rescousse comme toujours pour donner la victoire.