Résumé et objectifs de Gérone

24/05/2021

À 23:47 CEST

Jordi Roura

Gérone est une équipe de barrage. Un but de Monchu à trois minutes de la fin a fini par déséquilibrer un match très serré contre Alcorcón, où la peur de perdre, pendant de nombreuses minutes, a menotté les deux équipes. Quand la cravate avait l’air de ne pas bouger, un centre de Samu saiz a été rejeté par la défense madrilène, Couto a donné le ballon à Monchu et l’ex-azulgrana de l’extérieur de la zone a été résolu. Avec le match nul du Sporting à Fuenlabrada (0-0), la victoire laisse Gérone classée mathématiquement pour la promotion.

GIR

ALC

Girona

Juan Carlos, Couto, Franquesa, Bueno, Juanpe, Arnau, Cristóforo (Samu Sáiz, 65 ‘), Gumbau, Sylla (Bustos, 78’), Monchu et Bárcenas (Pablo Moreno, 78 ‘).

Alcorcón

Dani Jiménez, Laure, Víctor García, David Fernánez, León, Gorostidi (Gorostidi, 71 ‘), Juanma Bravo, Nwakali, Xisco (Marc Gual, 19’), Hugo Fraile (Barbero, 88 ‘) et Dani Ojeda (Samu Sosa, 71 ‘).

Arbitre

Sagués Oscoz (basque). TA: Samu Sáiz (76 ‘), Pablo Moreno (83’) / Marc Gual (45 + 1 ‘) et Juanma Bravo (92’).

Incidents

Montilivi. Derrière des portes closes.

Le respect était maximal dans les 45 premières minutes. La peur de perdre l’emportait sur le désir de gagner. Le ballon est allé aux locaux, clairement, mais malgré la possession ivre, Gérone n’a pas pu trouver un moyen de perturber le but d’Alcorcón. L’équipe d’Anquela, enfermée millimétriquement dans leur champ, était un rocher.

L’attaque était déjà une autre chanson pour les habitants de Madrid parce que Juan Carlos n’était qu’un simple spectateur. Sur Xisco, l’un des joueurs les plus en forme de l’équipe de potiers, s’est blessé et a pris sa place Marc Gual. Les occasions n’étaient nulle part, bien que mises en évidence quelque chose, cela pouvait être revu une action Monchu à l’intérieur de la zone où en ne tirant pas en premier, il a permis à un défenseur de rejeter le ballon.

La seconde mi-temps n’a rien apporté de nouveau non plus. Gérone a continué à être le propriétaire et le maître du ballon, bien qu’Alcorcón ait trouvé des contre, cela a mis la défense locale en difficulté. L’entrée de Samu Sáiz 25 minutes de la fin semblait être la meilleure carte pour Francisco, car Stuani est resté dans les gradins blessé.

Samu a apporté la mobilité à l’attaque de Gérone, sans trouver le but. Sur la base des résultats, à la fois ci-dessus et ci-dessous, pour Gérone et Alcorcón, un match nul était le moindre mal et une possible défaite une grave erreur. La peur de perdre était accentuée.

Et quand il semblait que tout le monde était content au point, Monchu a semblé envoyer un coup de fouet de l’extérieur de la zone à l’équipe. Le but gagnant. Et celui qui conduit mathématiquement Gérone à une nouvelle promotion en Première Division.