Résumé et objectifs de Gérone

12/06/2021 à 23:29 CET

Jordi Roura

Gérone poursuit sa montée et s’est remis hier soir de la défaite à Eibar contre Leganés. L’équipe qui, il y a quelques mois, n’a pas relevé la tête et a sombré dans les places de relégation est déjà huitième et n’a encore que trois points de retard sur le « play-off ».

RIF

JAMBE

Gérone

Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo (Valery, 73′), Pol Lozano (Àlex Sala, 86′), Aleix Garcia, Álex Baena (Nahuel Bustos, 86′), Samu Saiz (Artero, 80 ‘) et Stuani;

Léganes

Riesgo, Palencia, Bruno, Sergio González, Javi Hernández, Luis Perea (Doukoure, 78′), Gaku, Juan Muñoz (Diego García, min. 78), Lazar Randelovic (Naim, 55′), José Arnáiz (Avillés, 86′) ) et Borja Garcés (Cissé, 86′).

Buts

1-0 M. 33 José Arnaiz (pp) 2-0 M. 45 + 4 Stuani. 3-0 M. 76 Stuani.

Arbitre

Prieto Iglesias (Navarrais). AT : Bruno, Borja Garcés, Perea, Sergio González et Javi Hernández.

Stade

Montilivi. 5.190 spectateurs.

Après une première demi-heure sans occasions, le jeu a été encouragé, et de quelle manière, dans le dernier quart de la première mi-temps. D’abord avec le 1-0 de Gérone, grâce au fait que José Arnaiz a dévié un tir de Samu saiz de l’extérieur de la zone. Et puis, avec deux jeux très contestés par Leganés, : un but refusé à Arnaiz pour un hors-jeu clair et un penalty sur Lazar que ni l’arbitre ni le VAR n’ont souligné.

Gérone a respiré, prélude au 2-0 de Stuani dans le dernier jeu avant la pause, après une belle passe décisive de Baena, qui a fait très cher aux Michel. En seconde période, Leganés est parti à la recherche du but et a parfois coincé les locaux, qui ont malgré tout généré des contre-attaques dangereuses. BaenaPar exemple, il a fait 3-0 mais le VAR a fini par annuler le but pour hors-jeu. Si cela montait au tableau de bord le deuxième de la nuit de Stuani à un quart d’heure de la fin pour mettre la cerise sur le gâteau dans un Montilivi qui a fini par faire la vague.