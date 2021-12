Résumé et objectifs de Gérone

18/12/2021 à 00:04 CET

Carles Rosell

Il ne manquait pas un peu de souffrance. 90 minutes font un long chemin, également pour que Gérone vacille. Mais les deux William, dans les premières mesures de la seconde mi-temps, et la réaction conséquente de Burgos, n’ont pas suffi.

RIF

BUR

Gérone

Jean Charles; Arnau Martínez (Jordi Calavera, 87′), Juanpe, Bernardo, Santi Bueno, Valery (Jairo, 81′); Aleix García (Artero, 87′), Pol Lozano, Álex Baena (Ibrahima Kebe, 74′) ; Stuani, Samu Sáiz (Nahuel Bustos, 81′)

Burgos

Coûteux; Álvaro Rodríguez, Grego Sierra, Cordoue, Matos ; Raúl Navarro, Andy, Elgezabal (Guillermo, 46′), Riki (Róber Alarcón, 87′) ; Ernesto (Claudio Medina, 70′), Pablo Valcarce.

Buts

1-0, M. 19 : Juanpe ; 2-0, M. 39 : Stuani ; 2-1, M. 58 : Guillermo ; 3-1, M. 76 : Stuani.

Arbitre

Saúl Ais Reig (Valencien). AT : Juanpe (29′), Raúl Navarro (50′), Aleix Garcia (84′).

Cette équipe, celle de MichelCela n’a rien à voir avec celui des premiers jours. Aime et aime. C’est dissolvant, énergique. Il enchaîne déjà quatre victoires à Montilivi. Le dernier, hier soir devant plus de 4000 spectateurs. Il a clôturé l’année et le premier tour avec 31 points, un de plus que l’an dernier. Et en plus, il grimpe aux positions des playoffs, en attendant de voir ce qui se passe ce jour-là.

Excellente première fois. Avec pratiquement aucune fissure. Quelques avertissements de Burgos, mais isolés. Dans l’autre but, quelques-uns pourraient tomber. Ils étaient deux. Le premier, avec un chef de Juanpe, qui a mis la balle hors de portée de Coûteux.

Le deuxième, de Stuani, bénéficiaire d’une aide au livre de Baena. Et ils n’étaient plus parce que Caro est apparu plusieurs fois et parce que la barre transversale empêchait les deux Samu.

L’entrée de William révolutionné le parti. Il a marqué 2-1 et la balance s’est équilibrée. Jusqu’à ce que Stuani voulait. L’uruguayen est doux. Au moment où son équipe avait le plus besoin de lui, il a signé la sentence à un quart d’heure de la fin. Cette fois, le cadeau est venu des pieds d’Arnau. Le quatrième pourrait tomber, mais Caro, doublement, a rejeté la tête de l’Uruguayen et l’enchère qui a suivi, avec tout en faveur, d’un Bustes cela n’a pas réussi.